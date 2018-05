AMICI 2018 Ed 17 | il giudizio dei professori sconvolge i ragazzi

AMICI 2018 - Emma sostituisce Alessandra in commissione esterna? : Emma Marrone sostituirà Alessandra Amoroso ad Amici 2018? Potrebbe esserci uno switch tra le due cantanti nella commissione esterna. Alessandra ha dovuto salutare questa avventura, ma sapevamo sin dal principio che non avrebbe partecipato a tutte le puntate del Serale per altri impegni. In questi giorni tutti si domandano chi sarà la sostituta di Alessandra ad Amici 17, però non è detto che verrà chiamato qualcuno a essere il sesto giudice della ...

Irama vincitore di AMICI 2018? Anticipazioni sulla finale : Sarà Irama il vincitore di Amici 2018? La sua vittoria per la seconda volta consecutiva ci sta aprendo gli occhi: il cantante della squadra Bianca è molto apprezzato sia dal pubblico a casa sia dalla commissione esterna presente in studio, a ogni esibizione di Irama ascoltiamo commenti più che positivi sulle sue esibizioni e pure se ogni tanto stona viene vista come una debolezza da artista sensibile, non poco preparato. E noi siamo d'accordo: ...

AMICI 2018 - anticipazioni sabato 5 maggio : cambia il regolamento? : Le anticipazioni di Amici 2018 per sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad Amici 17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la ...

AMICI 2018 - anticipazioni stasera 28 aprile : eliminato Zic? Stefano De Martino rientra nel programma : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 per stasera 28 aprile? Eliminati e grandi ospiti ci aspettano stasera, ma soprattutto un graditissimo e attesissimo ritorno: Stefano De Martino sarà di nuovo tra i ballerini professionisti! Terminata la sua avventura come inviato dell'Isola dei famosi, Stefano è tornata a casa e per casa intendiamo Amici di Maria De Filippi: siamo tutti felici di riaccoglierlo e immaginiamo che i suoi colleghi ...

Doppia fase di eliminazione al serale di AMICI 2018 : cosa cambia nella quinta puntata del 5 maggio : Una Doppia fase di eliminazione al serale di Amici 2018 arriverà nella quinta puntata, in diretta su Canale 5 sabato 5 maggio. I concorrenti in gara sono ancora troppi e dopo due puntate consecutive senza eliminazione, la produzione del talent show correi ai ripari. Nell'appuntamento numero 5 del serale di Amici 17 sono previste due diverse fasi di eliminazione ma ciò non significa che saranno proprio due i concorrenti che lasceranno il ...

