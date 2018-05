Ambra è polemica per il suo maglione del concertone del Primo Maggio

people24.myblog

: leggo per sbaglio che persone varie stanno alzando la polemica con ambra per il maglione che indossava (caro pare)… - pin_klo : leggo per sbaglio che persone varie stanno alzando la polemica con ambra per il maglione che indossava (caro pare)… - The_elivseli : ho appena scoperto che c'è anche la polemica sul maglione di Alberta Ferretti indossato da Ambra. STO VOLANDO. - Testament73 : Ambra Angiolini con il maglione Alberta Ferretti da 350 euro al Concertone: scoppia la polemica -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)Angiolini finisce nel vortice dellasu “Twitter” per ilindossato aldela Roma. La presentatrice si è presentata sul palco con uncolor arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti. Il pubblico non ha gradito e ha rivolto la propria rabbia sui social accusandola di non «essere una vera comunista» e di non essere in linea con i principi che l’evento dedicato alla Festa dei Lavoratori vuole trasmettere. «che fa la morale con unda 400€. Ma andatevene af…», uno dei post pubblicati ieri. A dare peso alle polemiche ci si è messo anche Lodo Guenzi degli Stato Sociale che, dopo l’attacco alla Casellati e probabilmente dopo aver visto i tanti tweet, ha indossato lo stessodella Angiolini.