Alto Adige | tanti eventi con dedica alle mamme

Incidente sulle Alpi svizzere - soccorso alpino Alto Adige : “C’è un’indagine in corso” : “Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri gia’ ieri sera per capire quanto e’ accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perche’ c’e’ un’indagine in corso”: lo ha dichiarato Giorgio Gajer, presidente del soccorso Alpino dell’Alto Adige, in riferimento all’Incidente sulle Alpi svizzere, che ha provocato la morte di 5 persone, tutte italiane. “Avranno cercato ...

Trentino Alto Adige al 16° posto per numero di crimini denunciati

Dal Salento all’Alto Adige - cinque mete per approfittare dei ponti : Non sarà uno degli anni più fortunati per i ponti e i “pontieri” di professione ma questo 2018 riserva alcune buone occasioni per inanellare strategicamente festività con alcuni giorni di ferie. Vi propongo cinque mete che ho scelto appositamente per voi lettori de Ilfattoquotidiano.it. Gallipoli Negli ultimi anni, grazie anche a scelte di marketing lungimiranti, Gallipoli è diventata la meta primaverile-estiva più cool del Salento. Consiglio ...

Estate in bicicletta : dall’Emilia Romagna all’Alto Adige i soggiorni a misura di ciclisti : È la città di Marco Pantani e della Nove Colli. La località marinara in cui andare in bicicletta è uno stile di vita consolidato e una passione, che attrae sempre più amanti delle due ruote tra i percorsi che dalle ampie spiagge rincorrono la pianura, per salire su morbide colline e ammirare il mare dall’Alto. Cesenatico (FC) è amore per i pedali. E i Ricci Hotels, che da sempre fanno della bicicletta un culto quotidiano, accolgono i ...

Ciclismo : Agostinacchio domina in Alto Adige : Negli Juniores " gara valida per la UCI Junior Series, la Coppa del Mondo di categoria -, 11° posizione di Andreas Vittone , Vc Monte Tamaro; 1h 12'34", nella gara vinta dal figlio d'arte Filippo ...

Valanghe : il pericolo aumenta in Trentino Alto Adige : Il pericolo di Valanghe e’ in aumento in Trentino domani, fino a livello forte (grado 4 in una scala di 5) alle quote piu’ elevate. Su gran parte delle montagne dell’Alto Adige il pericolo di Valanghe domani sara’ marcato, cioe’ di grado 3. Alle quote molto alte va fatta attenzione specialmente agli accumuli eolici freschi. In Trentino alle quote superiori i cospicui spessori di neve fresca localmente ventati ...

cgia mestre * MODELLO 730 precompilato : NEL 2017 è STATO UTILIZZATO IN TRENTINO DAL 57 - 5% DEI CONTRIBUENTI - IN Alto Adige DAL 48 - 2% - : Secondo le statistiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, sono stati 682.000 i CONTRIBUENTI senza datore di lavoro che nel 2014 , periodo di imposta 2013, si sono avvalsi di questa ...

Rischio valanghe elevato in Alto Adige : ANSA, - BOLZANO, 11 APR - A causa delle precipitazioni previste, aumenta sensibilmente il pericolo di valanghe in Alto Adige. Come riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Protezione civile, ...

Maltempo - alto rischio valanghe anche in Alto Adige a causa delle intense precipitazioni in arrivo : A causa delle precipitazioni previste, aumenta sensibilmente il pericolo di valanghe in Alto Adige. Come riferisce il Servizio prevenzione valanghe della Protezione civile, il pericolo e’ “forte grado 4” nelle Valli Venosta e Passiria e sulle Dolomiti Altoatesine. Nel resto della provincia il pericolo e’ “marcato grado 3”. Gia’ oggi passo Gardena e’ stato chiuso al traffico a causa di una slavina ...

Eva Klotz - la pasionaria dell'Alto Adige condannata per vilipendio alla bandiera : 'Frutto di tutti i versamenti che ho fatto negli ultimi 35 anni' s'era difesa lei, in politica dal 1980. Eva Klotz , la pasionaria del Sud Tirolo o Alto Adige che dir si voglia, era finita così nell'...

Valanghe : serie di slavine in Alto Adige - nessun ferito : A causa dell’innalzamento delle temperature, in Alto Adige si sono registrate delle Valanghe, alcune delle quali riversatesi su strade, senza però causare feriti. In val Pusteria tre masi sono isolati a causa di una slavina di grosse dimensioni. Il problema principale – spiega il bollettino Valanghe della Provincia di Bolzano – è la neve bagnata: “Dai siti non ancora scaricati, da tutte le esposizioni e anche nelle ore ...

Alto Adige - cade in un dirupo con una moto da trial : muore 17enne dopo volo di 70 metri : Manuel Unterthiner non ce l'ha fatta: è morto dopo essere precipitato in un dirupo in valle Isarco. Il giovane faceva l'apprendista, ed era di Chiusa.Continua a leggere

Tragedia in Alto Adige - precipita in dirupo con la mountain bike : muore 17enne : Manuel Unterhiner è caduto per una settantina di metri. Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorritori ma non c'è stato nulla da fare

