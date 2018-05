Almeno 23 civili sono stati uccisi in un attacco aereo contro l’ISIS nella Siria orientale

Siria - Almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “Una bomba al cloro sulla città”. Usa contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siria ne verso la città di Douma , ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

Siria : Ong - raid turchi su Afrin - Almeno 18 civili uccisi