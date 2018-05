All' Opera di Roma il mondo maschile di ' Billy Budd'

Roma : esplosione per gas in cantiere. Ferito operaio All’Eur : Roma: sul posto vigili del fuoco del comando di Roma Roma – Una fuga di gas ha comportato ad un’esplosione all’interno di un cantiere stradale. Durante alcuni lavori di manutenzione un operaio al lavoro è rimasto gravemente Ferito. L’episodio si è verificato intorno alle 14:30 in via Umberto Saba 68, nel quartiere Eur. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto del nucleo NBCR. ...

Sorpresa CAll of Duty Black Ops 3 : nuove armi - modalità ed evento Operation Swarm : Call of Duty Black Ops 3 è un titolo molto giocato, ance attualmente. Parliamo di milioni di giocatori che si divertono online negli scontri all'ultimo sangue del titolo Treyarch. Con l'annuncio di Call of Duty Black Ops 4 molti stanno pensando di passare al nuovo titolo, quando uscirà. Oggi a Sorpresa Treyarch ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Black Ops 3 che arricchisce l'esperienza di gioco. Cosa contiene l'update a ...

CAll of Duty : Black Ops III riceve nuove armi e modalità con Operation : Swarm : Se siete tra coloro ancora impegnati in Call of Duty: Black Ops III allora sorprendentemente avrete qualche nuovo contenuto con cui arricchire l'esperienza di gioco. Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Treyarch e l'editore Activision hanno rivelato Operation: Swarm per lo sparatutto in prima persona, che terrà impegnati i fan fino al reveal ufficiale di Black Ops 4 tra un paio di settimane.Prima di tutto, Operation: Swarm aggiunge una ...

Pugilato - Benvenuti operato Alla coliciste - ora lungo riposo : Nino Benvenuti, ricoverato da sabato scorso al Policlinico di Tor Vergata per un malore, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla coliciste compiuto dall'equipe di chirurgia d'urgenza e ...

Operazione Febbre del sabato sera a PozzAllo : arrestata baby gang : Operazione Febbre del sabato sera: i Carabinieri arrestano baby gang che di sera seminò il panico. Una serie di furti e aggressioni in due ore.

Turismo : 300 operatori siciliani si affidano Alla Cna per la piattaforma Airbnb : Oltre 300 operatori economici siciliani, tra aziende, artigiani e guide turistiche, hanno preso parte alla giornata formativa che aprira' loro le porte della piattaforma online di Airbnb, grazie alla ...

Leonforte. Operazione L’anno del gAllo 7 misure cautelari : Operazione anti droga della squadra mobile di Enna. I poliziotti hanno eseguito delle misure cautelari tra Leonforte e Catania nell’ambito dell’Operazione

Terremoto Molise : il Comune di Acquaviva apre il Centro operativo - a Termoli conclusi i soprAlluoghi nelle scuole : Il Comune di Acquaviva Collecroce – la località epiCentro del Terremoto di oggi in Molise – ha aperto il Centro operativo comunale (Coc) nella sede del Municipio e il sindaco, Francesco Trolio, è in continuo contatto con i vertici della Protezione Civile regionale. Nel piccolo borgo bilingue italo-croato di Acquaviva l’atmosfera in paese resta tranquilla. Il sindaco ha confermato che “abbiamo fatto tutte le verifiche ...

Giorgio Napolitano operato All'aorta : 'intervento riuscito - è stabile' | : Il presidente emerito, 93 anni a fine giugno, è in condizioni stabili. Ha subito una una resezione parziale dell'aorta. Il cardiochirurgo che l'ha operato: "Siamo ottimisti". In ospedale la visita del ...

Napolitano operato d'urgenza al cuore : «Problemi All'aorta». Ore d'ansia per il presidente emerito : Il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale San Camillo nella serata di oggi, per una dissecazione parziale...