All’Italia senza governo serve un reato per gli sciacalli della democrazia

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Adesso i politici – ma anche gli elettori – sono tutti “arrabbiati” con tutti (cinquestelle, leghisti, forzisti, piddini e neofascisti) sia tra di loro in ogni ordine di fattori e di alleanze, sia e ancor più tra i loro tifosi in ogni gradazione di virulenza. Perché ogni partito e/o coalizione mette ormai da due mesi i bastoni tra le ruote agli altri (e talvolta a loro stessi) per ogni possibile accordo tra alleati, avversari (incluso operatori in proprio) per la formazione di unserio e utile per i cittadini, invece che nell’interesse dei loro partiti, o peggio, dei loro padroni di riferimento. Un garbuglio incredibile (e inqualificabile) che nondimeno grava ormai in modo distruttivo ed inestricabile sul normale andamentovita politica e istituzionale italiana, a completo danno esclusivo dei cittadini che, costretti per forza di cose dalla ...