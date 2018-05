Allerta meteo | domani le scuole sono chiuse | la bufala corre sul web | ira del

Allerta meteo - il ciclone Afro-Mediterraneo avanza verso il mar Tirreno : inizia così un Maggio di forte maltempo in tutt’Italia : Allerta Meteo – E’ iniziato nel giorno della Festa del Lavoro un mese di Maggio che sicuramente sarà caratterizzato dal forte maltempo almeno nella prima decade del mese. Forti piogge stanno colpendo tutta la Sardegna dove nelle ultime ore sono caduti ben 74mm di pioggia a Pedra Bianca, 71mm a Fonni e Punta Modighina, 67mm a Orosei e Ovodda e Sanluri, 64mm ad Arborea e Fenosu, 63mm a Dorgali e Meana Sardo, 62mm a Bultei, 61mm a ...

Allerta meteo Lazio : codice giallo da domani per 12-18 ore : Dalle prime ore di mercoledì 2 maggio 2018, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. A seguito di ‘Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale’ si comunica che dalle prime ore di mercoledì 2 maggio 2018, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei ...

Allerta meteo Puglia : da domani venti forti e mareggiate : Il prefetto di Bari, Marilisa Magno, con un comunicato rende noto che la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta meteo per condizioni avverse in Puglia dalla tarda mattinata di domani, 2 maggio e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte. L'articolo Allerta meteo Puglia: da domani venti forti e mareggiate sembra ...

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Sicilia : venti e burrasche da stasera : La Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta meteo gialla per condizioni avverse da stasera e per le prossime 24/36 ore in Sicilia. Si prevedono venti forti o di burrasca, dai quadranti orientali. Mareggiate lungo le coste. Da domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti ...

Allerta meteo Sardegna : codice arancione fino alla mezzanotte di domani : L’avviso di Allerta meteo “arancione” è stato prorogato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 maggio. Il fronte del maltempo, che aveva portato la Protezione civile a diramare un primo avviso di condizioni di criticità moderata a partire dalle 9 di oggi, si è allargato a tutta la Sardegna, dove piove intensamente da questa mattina. In particolare, le zone più a rischio sono Iglesiente, Campidano, ...

Sardegna Estesa Allerta meteo Arancione – 2 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità moderato valido dalle ore 14:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di mercoledì 02/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici […]

Toscana Allerta meteo 1-2 Maggio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi, martedì, e fino alla mattina di domani, mercoledì, piogge su gran parte della regione generalmente di debole o al più di moderata intensità. In serata e nella notte possibilità di precipitazioni più intense sulla costa e zone […]

Allerta meteo Lazio : codice giallo per temporali da domani 1 maggio : ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal primo mattino di domani, martedì 1 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord e Bacino Medio ...

Sardegna Allerta meteo Arancione – 01 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 9:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di martedì 01/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro. Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli […]

