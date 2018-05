Alla Formula 1 serve spettacolo | più sorpassi in vista e sbarco delle corse su Twitter

FORMULA 1 DIRETTA GP BAKU 2018/ Streaming video SKY - qualifiche e FP3 live : occhio Alla Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 Streaming video SKY qualifiche e FP3 live Gp Azerbaigian 2018 BAKU: la cronaca e i tempi delle sessioni per la pole position.

Formula 1 2018 - GP Baku. Numeri e curiosità della F1 Alla vigilia del Gran Premio : Cinque piloti in 24 punti, non succedeva da cinque anni nel mondiale di Formula1. La Ferrari è uscita dal temuto GP di Cina con Vettel in testa al mondiale piloti, mentre sul fronte costruttori la ...

DAlla Formula 1 al karting : Rosberg e Massa star a Sarno : Sarno - Gli elogi di Felipe Massa, da qualche mese presidente della Cik-Fia, per il Circuito Internazionale Napoli di Sarno hanno rappresentato solo una delle due note di cronaca per il round 1 del ...

Formula E - rivoluzione nelle scuderie : arriva il sistema che "collega" il pilota Alla sua macchina : "Forse il problema è nel tuo piede destro”, così Enzo Ferarri a Phil Hill che lamentava un difficoltà nel motore durante un test. A conferma che nel mondo del motorsport tanto si sa della macchina quanto poco o nulla di chi la governa. Nasce proprio con l’obiettivo si studiare il pilota e renderlo e

Nissan in Formula E - A Los Angeles un evento dedicato Alla nuova monoposto : Dopo l'anteprima al Salone di Ginevra e a quello di New York, la monoposto Nissan dedicata al campionato Formula E 2018/2019 è stata nuovamente esposta a Los Angeles nel corso di un evento dedicato, durante il quale è intervenuta anche l'ambasciatrice dei modelli elettrici giapponesi Margot Robbie.Livrea già svelata, mancano i nomi dei piloti. La livrea della monoposto, frutto del lavoro del Nissan Global Design Centre giapponese, è stata ...

Roma - arrivederci Formula E - l'Eur torna Alla città : «Ma ora stop Alla movida e Alla prostituzione» : L'energia verde della Formula E ha lasciato una spinta propulsiva che per la sindaca Virginia Raggi riguarda prima di tutto «Uno scatto di orgoglio di cui Roma aveva bisogno». Con un bilancio di «...

DIRETTA FORMULA 1 GP CINA 2018/ Streaming video SKY - live : via Alla gara! Vettel parte davanti a tutti : DIRETTA FORMULA 1 Gp CINA 2018, Streaming video SKY gara live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio di Shanghai.

Formula 1 - Gp Cina : prima fila Alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

Renault - dAlla Formula E alla mobilità 'verde' quotidiana : Nella breve storia della formula E, Renault e.dams è il team più blasonato, avendo già raccolto tre titoli dal 2014, 'ma per noi ciò che succede nello sport ha una ricaduta anche nel 'mondo reale' della mobilità ". Lo sottolinea - in occasione della partecipazione al primo E-prix di Roma - Jean Philippe Hermine, direttore Piano Strategico Ambientale del gruppo francese, che ricorda ...

Sergio Marchionne 'Ferrari via dAlla Formula 1 se lo spettacolo batte lo sport' : "C'è chi vuole considerare la Formula 1 più uno spettacolo che uno sport. Se andiamo in questa direzione, noi usciamo". Lo ha ribadito, Sergio Marchionne, presidente e ad della Ferrari, rispondendo ad Amsterdam alla domanda di un azionista sulla possibilità che la ...

Formula 1 - GP Cina : le prove libere viste dAlla pista : Sono quattro i piloti racchiusi in un decimo di secondo, con Raikkonen col fiato sul collo del campione del mondo in carica ritardato di soli 7 millesimi. E poi Bottas e Vettel. Il ferrarista è l'ultimo di questo gruppetto di testa ma a 108 millesimi e senza essere riuscito a chiudere un giro pulito come ...