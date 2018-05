Aldo | Giovanni e Giacomo - Live on Stage | stasera | mercoledì 2 maggio 2018 | su Rai2

Aldo - GIOVANNI E GIACOMO - LIVE ON STAGE/ Su Rai 2 i migliori sketch del trio comico : Lo spettacolo “ALDO GIOVANNI e GIACOMO – LIVE on STAGE” va in onda questa sera, mercoledì 2 maggio, su Rai 2. Il meglio degli sketch del trio comico più famoso d'Italia.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:40:00 GMT)

Programmi TV di stasera - mercoledì 2 maggio 2018. Su Rai2 «Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage» : Aldo, Giovanni e Giacomo Rai1, ore 21.25: Qualcosa di nuovo - 1^Tv Film di Cristina Comencini del 2016, con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti. Prodotto in Italia. Durata: 93 minuti. Trama: Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita l’uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il ...

Così è la vita/ Su Italia 1 il film con Aldo - Giovanni e Giacomo (oggi - 6 aprile 2018) : Così è la vita, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno diretto anche la regia e Marina Massironi. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 09:18:00 GMT)

“Si sono detti addio”. Aldo - Giovanni e Giacomo : dopo una marea di voci - la verità. Da tempo spariti dalle scene - i tre comici hanno dato parecchio da pensare in questi mesi. Ma adesso è tutto chiaro : “Ecco cosa è successo tra noi” : È un po’ di tempo che Aldo, Giovanni e Giacomo sono spariti dalle scene. Anzi, è un bel po’ di tempo in verità. Per questo motivo, già l’estate scorsa, si era fatta avanti con insistenza la voce che gli attori e comici avessero litigato pesantemente e che, di conseguenza, il noto trio fosse a un passo dall’addio. Oggi, mesi dopo, tutta la verità raccontata da Giovanni. Era stata Novella 2000 a lanciare la bomba ad ...

Giovanni : "Io - Aldo e Giacomo non abbiamo divorziato. Nel 2020 torniamo in pista" : Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Giovanni Storti , componente del celebre trio con Aldo e Giacomo, nega che la temporanea inattività del trio comico sia in realtà un divorzio. 'Ma no, è proprio ...

