Albo d’oro Giro d’Italia | tutti i vincitori della Corsa Rosa | 101^ edizioni di grandi

Albo d’oro Freccia Vallone : Julian Alaphilippe riporta la Francia in trionfo dopo 21 anni : Julian Alaphilippe ha vinto la Freccia Vallone 2018, tradizionale Classica che si disputa fin dal 1936. Il francese è riuscito a fare la differenza sul Muro di Huy come ormai consuetudine in questo appuntamento anche se quest’anno la gara ha regalato grandi emozioni con l’attacco da lontano di Vincenzo Nibali. La Francia torna così a vincere dopo 21 anni dall’affermazione di Laurent Jalabert, interrotto il dominio spagnolo che ...

Albo d’oro Amstel Gold Race : Michael Valgren vince l’edizione 2018 e succede a Gilbert : Amstel Gold Race – Albo D’ORO: Anno Vincitore Secondo Terzo 1966 Jean Stablinski Bernard Van de Kerkhove Jan Hugens 1967 Arie den Hartog Cees Lute Harry Steevens 1968 Harry Steevens Roger Rosiers Daniel Van Rijckeghem 1969 Guido Reybrouck Jozef Huysmans Eddy Merckx 1970 Georges Pintens Willy Vanneste André Dierickx 1971 Frans Verbeeck Gerben Karstens Roger Rosiers 1972 Walter Planckaert Willy De ...

Albo d’oro Parigi-Roubaix : Peter Sagan mette il suo nome nella leggenda : Albo D’ORO Parigi-Roubaix: Année Vainqueur Deuxième Troisième 1896 Josef Fischer Charles Meyer Maurice Garin 1897 Maurice Garin Mathieu Cordang Michel Frederick 1898 Maurice Garin Auguste Stephane Édouard Wattelier 1899 Albert Champion Paul Bor Ambroise Garin 1900 Émile Bouhours Josef Fischer Maurice Garin 1901 Lucien Lesna Ambroise Garin Lucien Itsweire 1902 Lucien Lesna Édouard ...

Albo d’oro Giro delle Fiandre : Niki Terpstra vince per la prima volta - Olanda in trionfo : Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018. L’olandese si è imposto alla Ronde per la prima volta in carriera. Di seguito l’Albo d’oro della Classica Monumento che si corre in questa regione del Belgio. Rider Team 1913 Paul Deman (BEL) Automoto–Continental 1914 Marcel Buysse (BEL) Alcyon–Soly 1915–1918 No race 1919 Henri van Lerberghe (BEL) – 1920 Jules Van Hevel (BEL) – 1921 René ...

Albo d’oro Milano-Sanremo : Vincenzo Nibali riporta l’Italia in trionfo! Interrotto il digiuno : Vincenzo Nibali ha vinto la Milano-Sanremo 2018! Lo Squalo ha riportato l’Italia in trionfo nella Classicissima grazie a una memorabile azione sul Poggio. Di seguito l’Albo d’oro della Milano-Sanremo. Albo D’ORO Milano-Sanremo: Anno Vincitore Secondo Terzo 1907 Lucien Petit-Breton Gustave Garrigou Giovanni Gerbi 1908 Cyrille Van Hauwaert Luigi Ganna André Pottier 1909 Luigi Ganna Émile ...