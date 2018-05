Albano confessa | la mia storia con la Lecciso è in crisi da 15 anni

Blastingnews

: Nessuno che canti ad #Albano “Guardami negli occhi Guardami nel cuore Ogni donna ha il suo dolore Che si porta… - real_joh : Nessuno che canti ad #Albano “Guardami negli occhi Guardami nel cuore Ogni donna ha il suo dolore Che si porta… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) #Carrisi è un leone ferito. Stanco. Troppe lotte nella sua vita, la più dura, forse, l'ultima: quella per mantenere una parvenza di normalita' nel suo rapporto con #Loredana, sua ex compagna e madre dei suoi figli Jasmine eJunior per tutti Bido. Non ce l'ha fatta, e per questo, ci tiene a precisare ancora una volta che, al contrario di quanto affermato da Loredana di recente, la colpa del loro distacco definitivo non è dovuto a Romina Power. La convivenza con Loredana difficile e infelicedi aver vissuto felicemente con Loredana soltanto i primi tredella loro unione. Al giornalista di Oggi svela che la loro incompatibilita' di carattere era causa di un modo sofferto di vivere la convivenza. Lei era esuberante e scalpitava per emergere nel mondo dello spettacolo, lui che si era illuso di aver incontrato una donna tranquilla, che si ...