Alassio | una targa per ricordare Guareschi | autore di Don Camillo

Alassio - prete condannato per pedofilia in via definitiva. Ma tribunale ecclesiastico lo assolve : “Innocente - celebri messa” : Per la giustizia ordinaria è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio e per questo ha già scontato 7 anni e 8 mesi di carcere. Per il tribunale ecclesiastico “deve essere completamente riabilitato in quanto non consta che abbia commesso i delitti a lui ascritti”. Così don Luciano Massaferro, sacerdote di Alassio condannato in via definitiva per pedofilia, potrà tornare a celebrare messa. È quanto ha stabilito la sentenza del tribunale ...