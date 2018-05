Al via la seconda edizione di A maggio mi affido | tante iniziative per far

Russia - conclusa la seconda fase del concorso Aviadarts 2018 - : "Vi hanno preso parte circa 150 equipaggi di varie categorie. In totale, in questa fase di qualificazione sono stati utilizzati più di 10 poligoni dell'aviazione", riferisce un comunicato. I ...

TV - Rai Storia : “Italia. viaggio nella bellezza” racconta la seconda vita degli edifici romani : La trasformazione della città di Roma da capitale pagana a città cristiana. La racconta “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda da lunedì 30 aprile alle 22.10 su Rai Storia. L’immenso retaggio di marmi e laterizi, di colonne e di capitelli, di trabeazioni e di volte, che costituiva il panorama di Roma antica, è la creta che secoli di applicazione – e l’intervento di architetti e di artisti geniali, come Michelangelo e Raffaello – ...

Lethal Weapon - la seconda stagione al via anticipazioni : Tornano Murtaugh e Riggs, torna Arma Letale, ossia Lethal Weapon nella sua versione seriale: la seconda stagione infatti ispirata alla celebre saga cinematografia arriva su Italia 1. Al via da venerdì 4 maggio le nuove puntate in prima serata dell’adattamento televisivo con i due attori che incarnano la nuova versione dei detective Roger Murtaugh e Martin Riggs ossia Damon Wayans e Clayne Crawford. Al posto quindi di Mel Gibson e Danny ...

ENI avvia la seconda unità di produzione di Zohr : Teleborsa, - ENI viaggia in rialzo a Piazza Affari. Il gruppo del cane a sei zampe mostra un guadagno dello 0,85%, mentre ha annunciato di avere avviato la seconda unità di produzione , T-1, del ...

Abruzzo : al via il piano per progetti di educazione ambientale a favore delle scuole primarie e secondarie : Giunge a compimento la procedura amministrativa avviata oltre un anno fa e relativa all’ennesima iniziativa sul tema della resilienza e dei cambiamenti climatici. L’iniziativa è rivolta ai Comuni abruzzesi che, per la realizzazione del progetto, hanno dovuto avvalersi di competenze specifiche e quindi della collaborazione dei CEA (Centri di educazione ambientale) riconosciuti di interesse regionale ai sensi della L.R. 122/99. Dopo l’originario ...

Cassino " Università - al via la seconda edizione della Rassegna "Cinema e potere" : Il 23 aprile 2018 alle ore 14.30, presso la Sala Avvocati del Tribunale di Cassino , ex cinema Arcobaleno, lato via Tasso, , il laboratorio " Offi.cine artestoriadiritti" , Dipartimento Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e d Fonte: TG24.info Articolo originale

TV - Rai Storia : a “Italia. viaggio nella bellezza” la seconda vita degli anfiteatri : arene - fortezze e abitazioni : Gli anfiteatri sono tra gli edifici più rappresentativi della cultura latina. Ma dopo la diffusione del Cristianesimo, quando la morale comune non può più accettare inutili spargimenti di sangue, cosa accade alle arene nelle quali si svolgevano i feroci combattimenti tra gladiatori? Se ne parla a “Italia. Viaggio nella bellezza”, il programma di Rai Cultura – in onda lunedì 23 aprile alle 22.10 su Rai Storia – che racconta la seconda ...

Domani in Corea prende il via la seconda prova di Coppa del Mondo di Trap : ... Fiamme Azzurre, di Vercelli, quattro volte medagliato olimpico, bronzo a Sydeny 2000, argento ad Atene 2004, Pechino 2008 e Rio de Janeiro 2016, e quattro volte Campione del Mondo, Nicosia 1995, ...

Consultazioni : al via la seconda giornata Video : Inizia oggi alle ore 10.00 il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale [Video]. Il primo gruppo parlamentare a salire dal capo dello Stato sara' il Partito Democratico, a re tocchera' a Forza Italia, poi Lega, e infine Movimento 5 Stelle. La giornata di ieri è sembrata quasi un rito stanco, con la visita delle più alte cariche dello Stato che hanno deciso di non dichiarare nulla alle telecamere e i piccoli gruppi parlamentari che ...

Suburra - via alle riprese della seconda stagione (ma quando arriva la prima su Raidue?) : L'annuncio della seconda stagione di Suburra da parte di Netflix è di qualche mese fa. Ora, però, è il momento di mettersi al lavoro e da oggi sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, che saranno disponibili prossimamente.Suburra seconda stagione, la trama La seconda stagione di Suburra-La serie prenderà il via da dove si è conclusa la prima, raccontando le nuove alleanze tra Chiesa, politica corrotta e criminalità che saranno strette ...

Al via le riprese di Suburra 2 - i protagonisti tornano sul set romano per la seconda stagione : Le riprese di Suburra 2 prendono il via sul set romano della seconda stagione. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, pubblicati su Netflix a ottobre 2017, i protagonisti del crime thriller made in Italy sono pronti per lanciare un nuovo appassionante capitolo, fatto di intrighi, corruzione e criminalità organizzata. La lotta per il controllo del litorale di Ostia si fa ancora più intensa. La seconda stagione era già stata annunciata a ...