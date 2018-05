Al Bano gela Loredana | Non siamo una coppia da 15 anni

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La storia d'amore traLecciso e AlCarrisi è ormai finita e ora il cantante di Cellino San Marco rivela alcuni retroscena inaspettati.Intervistato dal settimanale Oggi, Alspiega: "Ora te lo posso confessare, dei diciottotrascorsi con lei, soltanto tre sono stati felici. Avevo già capito che tra me eesistevano nature e aspettative inconciliabili. Non la sto incolpando, sia chiaro. Di questa incompatibilità era consapevole anche lei, ne abbiamo parlato più volte".Così Alprecisa che il rapporto consi è pesantemente incrinato ai tempi della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. "Al ritorno dall"Isola avevo chiare le idee - dice - l"incompatibilità e l"intempestività del suo 'lo lascio' mi fecero capire che connon c"era più futuro eandati dall"avvocato. Dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una. ...