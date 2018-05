AL BANO E ROMINA POWER TORNANO INSIEME? Con Loredana Lecciso? Insieme solo per

Al BANO e Romina Power tornano insieme?/ "Con Loredana Lecciso finita dal 2005 - insieme solo per i figli" : Al Bano e Romina Power tornano insieme ma solo come nonni. I due cantanti in attesa della nascita del figlio di Cristel. Intanto Loredana Lecciso rimane in disparte(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:30:00 GMT)

Al BANO Carrisi e Loredana Lecciso/ “Con lei è stato amore solo per tre anni - Romina non c’entra niente!” : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il cantante di Cellino San Marco si confessa tra le pagine di Oggi: “Con lei è stato amore solo per tre anni, Romina Power non c’entra niente!”.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:14:00 GMT)

Al BANO e Romina Power - il veto della cantante sulla Lecciso : 'Di lei non parlo' : L'ultima indiscrezione che potrebbe mettere altra zizzania tra Romina Power e Loredana Lecciso arriva da Alfonso Signorini che rivela un veto imposto dalla cantante americana a chiunque avesse voluto ...