Aida Nizar si sfoga contro Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio

lanostratv

: Aida Nizar e Luigi Favoloso in nomination diretta. #GF15 - trash_italiano : Aida Nizar e Luigi Favoloso in nomination diretta. #GF15 - trash_italiano : 'Nessuno rovinerà mai la mia felicità. Non importa quello che ti dicono, ma chi te lo dice' [cit. Aida Nizar] Che mito ragazzi. #GF15 - trash_italiano : Concorrenti preferiti del #GF15: - Aida Nizar - l'ape -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)d’Urso e: la perplessità didurante la notte ha ripensato alla punizione did’Urso che le ha voluto dare in diretta e soprattutto alle parole chele ha riservato, tanto che alla fine è scoppiata in un lungo sfogo insieme al suo coinquilino Angelo. La concorrente spagnola si è chiesta inizialmente perchè la conduttrice e l’opinionista l’avessero trattata in quel modo, dipingendola come una provocatrice. Stando alle parole di, il gesto della d’Urso non l’ha aiutata per niente, anzi, l’ha fatta cadere in un grande sconforto in quanto uscire dalla Casa del Grande Fratello per lei sarebbe una sconfitta: “ha detto che provoco. Perché non ha detto “E’ arrivato il ciclone spagnolo?” Questo non mi aiuta qui.” Infine laha ...