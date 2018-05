Aida Nizar | Grande Fratello 2018 Croce e delizia del reality | perché ha sempre una penna

Grande Fratello - l'oggetto misterioso che Aida Nizar tiene sempre tra le mani : vale 5mila euro : I telespettatori più attenti del Grande Fratello di Barbara D'Urso si sono accorti che Aida Nizar impugna sempre una strana penna. Da quell'oggetto la spagnola sembra non separarsi mai e in effetti, ...

Aida Nizar lascia il Grande Fratello? La confessione a Lucia Bramieri : Grande Fratello: Aida Nizar vuole lasciare la Casa? La confessione a Lucia Bramieri Oggi durante il day time i telespettatori hanno potuto vedere un lato inedito della personalità di Aida Nizar. Al Grande Fratello, infatti, la concorrente si è sempre mostrata forte e combattiva ma i continui scontri e le sempre più frequenti discussioni nella […] L'articolo Aida Nizar lascia il Grande Fratello? La confessione a Lucia Bramieri proviene da ...

Gf - Aida Nizar ha un malore - ma rifiuta l'aiuto di Veronica Satti : Dopo l'eliminazione di Baye Dame , i problemi per Aida Nizar all'interno della casa del Gf Nip sembrano non essere finiti. Dopo la terza puntata, infatti, l'attrice spagnola si è sentita male. La ...

GF tutta la verità su Aida Nizar : Aida Nizar da quando è entrata nella casa del Gf 15, ha portato tanto scompiglio. Sono tante le voci che riguardano il suo movimentato passato, specie davanti alle telecamere del suo paese. Il portale web “ilvicolodellenews.it”, ha fatto delle scoperte su Aida. Questa è difatti la quarta volta che la Nizar partecipa ad un reality show, avendo partecipato già alle versioni spagnole di “Grande Fratello” e “Grande Fratello Vip”, nonché a ...

Grande Fratello 2018 - malore per Aida Nizar in bagno : giorni difficili in Casa : Aida si è sentita male al Grande Fratello 2018, il malore della spagnola però non è un caso isolato in questo periodo: nella Casa, nel giro di una settimana, ci sono stati ben tre casi simili, anche se solo un paio potrebbero essere collegati, ma di sicuro hanno creato molta preoccupazione tra il pubblico, e in alcuni casi anche un bello spavento. Non tutti, secondo noi, sono riconducibili alla tensione e al nervosismo che hanno fatto da padrone ...

GF15 news : Aida Nizar si ritira dal reality dopo un nuovo malore? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del #Grande Fratello, il reality di Canale 5, che si è recentemente interessato alla denuncia di Asia Argento nei confronti di Filippo Contri [Video]. Le ultime novita' ci svelano di un brutto episodio accaduto a #Aida Nizar al termine della terza tissima puntata. nuovo malore per Aida Nizar al Grande Fratello Le novita' del Grande Fratello [Video] svelano che non c'è ...

Grande Fratello 15 : Aida Nizar furiosa con Barbara D'Urso Video : Lunedì scorso è andato in onda il terzo appuntamento del Grande Fratello 2018 [Video]. Il reality ha ottenuto un successo storico per quanto riguarda gli ascolti. Infatti, la puntata è stata ta da circa 5 milioni di spettatori e oltre il 27% di share. Durante la diretta, Baye Dame è stato squalificato per aver adottato un comportamento scorretto nei confronti di Aida. Inoltre, gli autori hanno preso dei provvedimenti anche verso la Nizar e Luigi ...

Aida Nizar si sfoga contro Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: la perplessità di Aida Nizar Aida Nizar durante la notte ha ripensato alla punizione di Barbara d’Urso che le ha voluto dare in diretta e soprattutto alle parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato, tanto che alla fine è scoppiata in un lungo sfogo insieme al suo coinquilino Angelo. La concorrente spagnola si è chiesta inizialmente perchè la conduttrice e l’opinionista ...

Aida Nizar - perché ha sempre in mano una penna al Grande Fratello? : Aida Nizar , la concorrente spagnola del Grande Fratello 15 , porta sempre con sè una penna . Ma perché ? I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che Aida sin dalla sua entrata nella ...

Alberto Mezzetti e Aida Nizar hanno litigato? Ecco cos'è accaduto tra i due concorrenti del GF : Perché dopo la puntata serale del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti si è allontanato da Aida Nizar ? Cosa sarà mai accaduto tra i due coinquilini della casa più spiata della tv? C'è sotto qualcosa? ...

Aida Nizar - perché ha sempre in mano una penna al Grande Fratello? : Aida Nizar, la concorrente spagnola del Grande Fratello 15, porta sempre con sè una penna. Ma perché? I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che Aida sin dalla sua...

Alberto Mezzetti e Aida Nizar hanno litigato? Ecco cos'è accaduto tra i due concorrenti del GF : Perché dopo la puntata serale del Grande Fratello 15 Alberto Mezzetti si è allontanato da Aida Nizar ? Cosa sarà mai accaduto tra i due coinquilini della casa più spiata della tv? C'è sotto qualcosa? ...

Aida Nizar - perché ha sempre in mano una penna al Grande Fratello? : Aida Nizar , la concorrente spagnola del Grande Fratello 15 , porta sempre con sè una penna . Ma perché ? I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che Aida sin dalla sua entrata nella ...

Aida Nizar altezza - peso e foto fisico della concorrente del Grande Fratello 2018 : Leggendo le curiosità su peso e altezza di Aida Nizar potrete dire di sapere veramente tutto su questa concorrente del Grande Fratello 2018: sicuramente conoscete le esperienze televisive che ha avuto in Spagna, per niente - o quasi - le informazioni che la riguardano da vicinissimo. È tra i personaggi del reality show di Canale 5 più chiacchierati, e non senza ragione: è al centro dell'attenzione mediatica per il suo carattere esuberante e per ...