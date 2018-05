Adottati e restituiti Ogni mese dieci bimbi restano senza mamma

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018) "Non è come ce lo aspettavamo, non lo vogliamo più". Il diritto di retrocessione è gratuito e, tutto sommato, rapido. Peccato che non stiamo parlando di acquirenti insoddisfatti del pacco appena comprato su Amazon ma di genitori che "restituiscono" il figlio adottivo. Magari sono andati a pescarlo nel più sperduto angolo di mondo, hanno aspettato anni prima di poterlo abbracciare, si sono fatti passare ai raggi X da psicologi e specialisti pur di essere valutati idonei all'adozione, hanno sborsato più di 20mila euro tra biglietti aerei per andare a trovarlo e burocrazia varia. Ma ora che il bimbo tanto sognato è diventato adolescente, qualcosa si è spezzato. Non è più l'esserino indifeso di qualche anno prima, è un 16enne ribelle, violento, ingestibile, che fuma chissà cosa e tenta spesso e volentieri di scappare di casa. "Allora se ne vada se proprio qui non ci vuole stare". E dove va? ...