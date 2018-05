“Addio splendore”. Sport italiano in lutto. Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto incidente in campo. Il dolore della famiglia e di chi la ammirava : “Ora gioca nel Campionato dei Cieli” : Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo Sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica ...