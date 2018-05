“Addio splendore” Sport italiano in lutto Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto

caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciottola vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattinaun placcaggio durante una partita di rugby a sette a Ravenna. La ragazza, che tre giorni fa stava giocando per l’Amatori Parma contro una squadra mista Ravenna e Imola, è morta all’ospedale Bufalini di Cesena dove era stata operata per ridurre le conseguenze di un ematoma cerebrale: fin dai primi e immediati soccorsi le sue condizioni erano apparse disperate. “Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti, ora ...