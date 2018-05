Addio a Rebecca Braglia | è morta la rugbysta di 18 anni finita in coma dopo un placcaggio

Rebecca Mader nel cast di Like Family : Addio alla sua versione dark? : Once Upon a Time ormai è un capitolo chiuso per Rebecca Mader salvo colpi di scena nel finale di stagione che sarà girato proprio in questo mese e che andrà in onda in primavera. L'attrice che abbiamo amato nei panni della strega dell'over, ha preso parte anche a questa settima e ultima stagione come ritrovata insegnante di spinning almeno fino a che la sorella Regina non l'ha raggiunta per spezzare la maledizione e farle ricordare davvero ...