Ad Amici 2018 doppia eliminazione come a Ballando con le stelle? Le anticipazioni su

Amici 2018 - Emma sostituisce Alessandra in commissione esterna? : Emma Marrone sostituirà Alessandra Amoroso ad Amici 2018? Potrebbe esserci uno switch tra le due cantanti nella commissione esterna. Alessandra ha dovuto salutare questa avventura, ma sapevamo sin dal principio che non avrebbe partecipato a tutte le puntate del Serale per altri impegni. In questi giorni tutti si domandano chi sarà la sostituta di Alessandra ad Amici 17, però non è detto che verrà chiamato qualcuno a essere il sesto giudice della ...

Irama vincitore di Amici 2018? Anticipazioni sulla finale : Sarà Irama il vincitore di Amici 2018? La sua vittoria per la seconda volta consecutiva ci sta aprendo gli occhi: il cantante della squadra Bianca è molto apprezzato sia dal pubblico a casa sia dalla commissione esterna presente in studio, a ogni esibizione di Irama ascoltiamo commenti più che positivi sulle sue esibizioni e pure se ogni tanto stona viene vista come una debolezza da artista sensibile, non poco preparato. E noi siamo d'accordo: ...

Amici 2018 - anticipazioni sabato 5 maggio : cambia il regolamento? : Le anticipazioni di Amici 2018 per sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad Amici 17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la ...

Einar Ortiz ad Amici 2018 ascolta i commenti dei docenti : i consigli di Rudy Zerbi - Di Francesco - Paola Turci e Giusy Ferreri (video) : Einar Ortiz ad Amici 2018 è stato sottoposto ad una dura prova nel corso della puntata numero 4 del serale. A puntata chiusa, i docenti del programma registrano alcuni messaggi per lui, mostrati nella casetta blu nelle scorse ore. Giusy Ferreri si dice dispiaciuta di averlo visto in quella "situazione difficile e piena di tensione" ed aggiunge: "Nelle puntate precedenti ho notato che eri riuscito ad abbandonare paure e tensioni, eri più ...

Amici 2018 - puntata 5 maggio : ospiti Elisa e Gino Paoli (Anteprima Blogo) : Tutto pronto per la quinta sfida stagionale tra Amici e Ballando con le stelle, in programma sabato 5 maggio 2018. Al momento "tra i due show del sabato sera dopo 4 puntate il risultato è 2 a 2", come ha fatto notare l'ufficio stampa di Maria De Filippi nel comunicato diffuso domenica scorsa a commento dei dati Auditel (che hanno sancito la vittoria della trasmissione di Rai1) dove ha anche esultato per la "leadership sul target pregiato ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso lascia il talent. Ecco i motivi : Alessandra Amoroso lascia il talent di Maria De Filippi, Amici. La cantante lo ha comunicato attraverso un messaggio Instagram nel quale ringrazia la padrona di casa che lei definisce la sua “mamma televisiva” motivando al sua scelta. Amici 2018: Alessandra Amoroso lascia il talent, il suo messaggio social Alessandra Amoroso lascia il talent della De Filippi. Non perché sia successo nulla di eclatante ma perché forse, per contratto la cantante ...

Amici 2018/ Ed. 17 : gravi insulti della squadra bianca ad Alessandra Celentano. le assegnazioni : AMICI 2018, ed. 17: parole durissime di Valentina e Luca ad Alessandra Celentano, le assegnazioni della squadra bianca e della squadra blu per il prossimo serale.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 05:05:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 2 maggio. Zic esagera contro Bryan e Carmen : «Mi fanno schifo» – Video : Zic e Luca - Amici 2018 Ad Amici 2018 sale la tensione. A scatenare gli animi nelle due casette sono le pesanti parole che Zic ha rivolto a Bryan e Carmen. Affermazioni che mettono ancora di più l’una contro l’altra Squadra Bianca e Squadra Blu. Amici 2018, daytime 2 maggio | Squadra Bianca: Zic contro Bryan e Carmen Nella Squadra Bianca ci sono i ballerini Luca Capomaggi e Valentina Verdecchi e i cantanti Biondo, Emma Muscat, Irama ...

Ad Amici 2018 doppia eliminazione come a Ballando con le stelle? Le anticipazioni su sabato 5 maggio : Le anticipazioni di Amici 2018 annunciano una doppia eliminazione, e a Ballando con le stelle succederà la stessa cosa. Perché parliamo anche del programma di Milly Carlucci? Non è un mistero il fatto che, da qualche anno, si parli in primavera della sfida del sabato sera tra Maria De Filippi, con C'è posta per te prima e Amici dopo, e Milly Carlucci con Ballando: difficilmente la Rai riesce a battere Mediaset, ma con le prime puntate del Serale ...

Le assegnazioni per il 5° serale di Amici 2018 - 5 maggio : tra Mengoni e Ferro - i brani per i cantanti : Sono state svelate le assegnazioni per il 5° serale di Amici 2018 atteso su Canale 5 per sabato 5 maggio. La puntata numero 5 del serale prevede una sfida ancora più aspra a causa della doppia fase di eliminazione appena introdotta dalla produzione del talent show. Giunti dopo 4 puntate del serale con soli 3 eliminati, tutti della categoria del ballo, la produzione di Amici ha annunciato una fase di eliminazione doppia senza rivelare al ...

Amici 2018/ Ed. 17 - il giudizio dei professori sconvolge i ragazzi : AMICI 2018, anticipazioni: prime assegnazioni nelle Casette. Arriva uno scoop su Stefano De Martino: il prossimo anno professore al posto di Garrison?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:52:00 GMT)

