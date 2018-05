Activision-Blizzard | gli utenti attivi mensilmente sono più della popolazione degli Stati

eurogamer

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il rapporto sull'anno finanziario 2017/18 rivela interessanti dati sulla società americana, riporta PCgamesn.Nella dichiarazione riportata da Street Insider,rivela ricavi record, il che non sarebbe di per sé po tanto strano perse non fosse che quest'anno la società non ha effettuato alcuna release principale.ha invece fatto affidamento sulla solidissima base di titoli che supporta costantemente: Overwatch, Hearthstone e World of Warcrafttutticitati nel rapporto.Read more…