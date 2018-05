Accusato di omicidio | assolto dopo 3 anni di carcere

Accusato di omicidio stradale un 39enne : nell'impatto morto ex sindaco : BRINDISI - Un 39enne di Copertino, E.P., è stato arrestato in flagranza di reato dopo l'incidente nel quale ieri sera ha perso la vita l'ex sindaco di San Vito dei Normanni, Lorenzo Caiolo. L'accusa è ...

Fiorentina - tifoso ucciso a Lisbona : l’ultras del Benfica Accusato di omicidio volontario : Luis Miguel Pina, 37 anni, il guidatore dell’auto che nella notte tra il 21 e il 22 aprile dello scorso anno, durante gli scontri tra tifosi del Benfica e dello Sporting ha investito e ucciso a Lisbona il tifoso viola Marco Ficini, sarà processato, come disposto dal giudice Isabel Sesifredo, con l’accusa di omicidio volontario e di altri quattro tentati omicidi. La notizia è stata data dal quotidiano portoghese “O Jogo”. Il trentasettenne, che ...

Tifoso della Fiorentina ucciso a Lisbona : l'ultras del Benfica Accusato di omicidio volontario : Marco Ficini è stato ucciso durante gli scontri tra tifosi del Benfica e dello Sporting, squadra gemellata con la Fiorentina Luis Miguel Pina , 37 anni, il guidatore dell'auto che nella notte tra il ...

Accusato di tentato omicidio - è stato arrestato l'ex difensore del Napoli Video : Quella che vi stiamo per raccontare è un'altra grave vicenda di cronaca [Video] accaduta nel centro citta' di Napoli e di cui mai si vorrebbe sentire parlare. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, infatti, è stato convalidato l'#arresto di due uomini nel napoletano, bloccati nel pomeriggio di martedì 26 marzo. L'accusa è quella di aver accoltellato altre due persone, l'accusa dunque è di tentato omicidio. Uno dei due colpevoli ...

Coltellate nei vicoli di corso Umberto - arrestato ex difensore del Napoli : è Accusato di tentato omicidio : È stato convalidato il fermo dei due uomini bloccati il pomeriggio del 26 marzo e accusati di aver accoltellato i fratelli Gennaro e Carmine Saltalamacchia in via Miroballo al Pendino, davanti a un ...

Militare ubriaco imbocca il Gra contromano e uccide 35enne : Accusato di omicidio stradale : di Michela Allegri, Rosalba Emiliozzi e Marco De Risi ubriaco, imbocca contromano il Grande Raccordo Anulare, si schianta contro un'auto e uccide il conducente. Alla guida di una Ford C-Max impazzita, ...

“È andata così”. Omicidio Vannini : la ricostruzione choc. Le parole di Antonio Ciontoli - Accusato dell’omicidio volontario del fidanzato della figlia : Si è svolta alla Corte d’Assise di Roma l’udienza per l’Omicidio di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola, il 17 maggio del 2015, mentre si trovava ospite a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Quella tragica sera nella villetta a Ladispoli erano tutti presenti: Antonio Ciontoli, luogotenente della Marina Militare di 48 anni, la moglie Maria, Martina, fidanzata con Marco, e Federico, fidanzato ...

Oggi inizia il processo a Peter Madsen - l’inventore danese Accusato di omicidio per la morte della giornalista svedese Kim Wall : Oggi a Copenhagen inizierà il processo a Peter Madsen, l’inventore danese accusato di aver ucciso la giornalista svedese Kim Wall, che lo scorso agosto era partita con lui per un breve viaggio su un sottomarino che Madsen aveva costruito da sé. La The post Oggi inizia il processo a Peter Madsen, l’inventore danese accusato di omicidio per la morte della giornalista svedese Kim Wall appeared first on Il Post.

Macerata - “19enne investita da un’auto”. Il legale del padre - Accusato di omicidio : “Dinamica confermata dall’autopsia” : La causa del decesso sarebbe un trauma dovuto all’investimento da parte di un’automobile e non a eventuali percosse subito. È quanto emerso dall’autopsia sul corpo della 19enne pakistana Azka Riaz, morta il 24 febbraio a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata. Lo sostiene l’avvocato del padre di lei, Muhammad Riaz che si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Gli inquirenti ...

Macerata - “19enne investita da un’auto”. Ma sul corpo ci sono segni di percosse : il padre Accusato di omicidio : Sembrava fosse morte in un incidente stradale, Azka Riaz, una 19enne pakistana trovata sabato sera su una strada provinciale a Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata. La ragazza, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, era stata travolta da un’automobile mentre camminava. Ma dopo i rilievi, è stato fermato per omicidio preteritenzionale il padre di lei. È stata il sostituto procuratore Micaela Piredda a collegare la morte ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Franco Accusato di tentato omicidio! Valentina medita il suicidio! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018: Prisco sospeso tra la vita e la morte! Pesanti accuse su Boschi! Anticipazioni Un posto al sole: Valentina aggredisce Gaetano Prisco che finisce in ospedale! Silvia affascinata dall’editor Emanuele Roversi! Roberto, indignato, scopre che Sandro vorrebbe assumere Alberto ai Cantieri! Saranno un tripudio di colpi di scena i prossimi ...