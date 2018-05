Abu Mazen | ' Shoah colpa attività ebrei' Israele | ' E' un negazionista'

Israele - Abu Mazen negazionista Shoah : ANSAmed, - TEL AVIV, 2 MAG - Abu Mazen si è espresso "in una maniera che può essere definita solo come antisemita e negazionista della Shoah ". Lo ha detto il ministero degli affari esteri israeliano ...

Abu Mazen : “Olocausto causato da comportamenti sociali degli ebrei” - scoppia la polemica : Abu Mazen : “Olocausto causato da comportamenti sociali degli ebrei”, scoppia la polemica Le parole del presidente palestinese hanno suscitato lo sdegno della comunità internazionale. Per il premier israeliano è “antisemita e patetico” Continua a leggere

Bufera su Abu Mazen. Per Israele è "antisemita e negazionista" : Abu Mazen si è espresso "in una maniera che può essere definita solo come antisemita e negazionista della Shoah". Lo ha detto il ministero degli affari esteri israeliano sul discorso del presidente palestinese tenuto all'assemblea del Consiglio dell'Olp. Affermazioni che il ministero ha detto di respingere "con disgusto" e che "accusano gli ebrei del desiderio di distruggere se stessi". Dichiarazioni - ha continuato - che "usano ...