Abu Mazen | “Olocausto causato da comportamenti sociali degli ebrei” | scoppia la polemica

Il suicidio politico di Abu Mazen rischia di travolgere un popolo intero - spazzandone via aspirazioni e diritti : Novanta minuti per consumare, nel peggiore dei modi, una sconfitta, personale e collettiva. Quella di un presidente senza un futuro e di una causa, pur giusta, che è precipitata agli ultimi gradini dell'agenda internazionale. Dell'oceanico intervento di Mahmoud Abbas, presidente "ibernato" dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), la parte dedicata alla "questione ebraica" occupa lo spazio temporale di una manciata di minuti, ...

Abu Mazen - “Shoah colpa comportamento degli ebrei”/ Condanne unanimi dopo le parole del presidente palestinese : Abu Mazen , bufera per frasi su Olocausto: “Causato da comportamento ebrei” . Netanyahu contro leader palestinese : “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 14:46:00 GMT)

Palestina - Abu Mazen “usura ebrei causa Olocausto”/ ‘Lezione di storia’ su Shoah : Israele - “negazionista!" : Abu Mazen, bufera per frasi su Olocausto: “causato da comportamento ebrei”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:30:00 GMT)