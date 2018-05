Bufera su Abu Mazen. Per Israele è "antisemita e negazionista" : Abu Mazen si è espresso "in una maniera che può essere definita solo come antisemita e negazionista della Shoah". Lo ha detto il ministero degli affari esteri israeliano sul discorso del presidente palestinese tenuto all'assemblea del Consiglio dell'Olp. Affermazioni che il ministero ha detto di respingere "con disgusto" e che "accusano gli ebrei del desiderio di distruggere se stessi". Dichiarazioni - ha continuato - che "usano ...

Abu Mazen : "Olocausto causato da comportamenti sociali degli ebrei" - scoppia la polemica : Le parole del presidente palestinese hanno suscitato lo sdegno della comunità internazionale. Per il premier israeliano è "antisemita e patetico"

Abu Mazen - “OLOCAUSTO COLPA DEGLI EBREI”/ “Shoah causata da usura” : Usa e Netanyahu - “antisemita patetico” : Abu MAZEN, bufera per frasi su Olocausto: “Causato da comportamento EBREI”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:27:00 GMT)

Palestina - Abu Mazen : “Usura e attività bancarie degli ebrei furono causa della Shoah”. Netanyahu : “Antisemita” : “L’usura, le banche e cose del genere” sono i “comportamenti” degli ebrei che, secondo il presidente palestinese Abu Mazen, hanno causato l’Olocausto. Una teoria, pronunciata in diretta televisiva, che ha suscitato un’ondata di critiche a livello mondiale. “Antisemita e patetico”, ha replicato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sul caso è intervenuta anche la Anti defamation league ...

Abu Mazen : “Olocausto causato da comportamento ebrei”/ Netanyahu attacca : “Frasi antisemite su Shoah” : Abu Mazen, bufera per frasi su Olocausto: “causato da comportamento ebrei”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:27:00 GMT)

M.O. - Abu Mazen : "Shoah causata da ebrei" : 9.05 Bufera sul presidente palestinese Abu Mazen, accusato di antisemitismo da politici israeliani e attivisti per i diritti umani.La Bbc riferisce che il presidente palestinese, nella riunione del Consiglio nazionale palestinese, ha affermato che l'Olocausto è stato il risultato delle attività finanziarie e dai "comportamenti sociali" degli ebrei europei, come "l'usura, le banche e cose del genere". "Osservazioni antisemite e patetiche", ha ...

Abu Mazen - 'Shoah colpa attività ebrei' : ANSA, - ROMA, 1 MAG - Alcune frasi di stampo antisemita pronunciate da Abu Mazen in queste ore stanno suscitando una valanga di critiche a livello mondiale. Secondo i media internazionali, il ...

Abu Mazen : "Shoah causata da comportamenti sociali degli ebrei" - : Bufera sul presidente palestinese: durante un discorso Abbas ha detto che Israele è un "prodotto coloniale" e ha dichiarato: "Questione ebraica non contro religione, ma contro le loro mansioni, legate ...

"Shoah causata da comportamento ebrei". Ed è bufera su Abu Mazen : Il presidente palestinese Abu Mazen è finitop al centro di una bufera politica senza precedenti. Nella riunione del Consiglio nazionale palestinese, secondo quanto riferito dalla Bbc, avrebbe affermato che l'Olocausto è stato il risultato delle attività finanziarie e dai "comportamenti sociali" degli ebrei europei, come "l'usura, le banche e cose del genere". Queste dichiarazioni hanno subito scatenato l'ira dei politici israeliani e degli ...

Polemica su Abu Mazen per frasi su Olocausto : “Colpa di comportamenti sociali degli ebrei” : Polemica su Abu Mazen per frasi su Olocausto: “Colpa di comportamenti sociali degli ebrei” Alcune frasi pronunciate da Abu Mazen stanno suscitando critiche a livello mondiale. Il presidente palestinese avrebbe detto che l’Olocausto è stato causato da alcuni “comportamenti sociali” tenuti dagli ebrei, come “l’usura, le banche e cose del genere”.Continua a leggere Alcune frasi […]

Polemica su Abu Mazen per frasi su Olocausto : “Colpa di comportamenti sociali degli ebrei” : Alcune frasi pronunciate da Abu Mazen stanno suscitando critiche a livello mondiale. Il presidente palestinese avrebbe detto che l'Olocausto è stato causato da alcuni “comportamenti sociali” tenuti dagli ebrei, come “l'usura, le banche e cose del genere”.Continua a leggere

Bufera su Abu Mazen 'Il comportamento degli ebrei fu la causa della Shoah' : La Anti Defamation League , Adl, , che svolge una campagna contro l'antisemitismo nel mondo, per bocca del ceo Jonathan Greenblatt, ha liquidato le dichiarazioni del leader palestinese come '...

Abu Mazen - 'Shoah colpa attività ebrei' : ANSA, - ROMA, 1 MAG - Alcune frasi di stampo antisemita pronunciate da Abu Mazen in queste ore stanno suscitando una valanga di critiche a livello mondiale. Secondo i media internazionali, il ...

Abu Mazen : 'Ebrei causa della Shoah per il loro comportamento' : La Anti Defamation League , Adl, , che svolge una campagna contro l'antisemitismo nel mondo, per bocca del ceo Jonathan Greenblatt, ha liquidato le dichiarazioni del leader palestinese come '...