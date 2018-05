Abu Mazen | ' Ebrei causa della Shoah per il loro comportamento'

Principe bin Salman critica Abu Mazen - TV Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Abu Mazen condanna uccisioni a Gaza : 20.08 Il presidente palestinese Abu Mazen ha condannato quello che lui chiama "uccisioni e repressione svolte dalle forze di occupazione israeliane a fronte della manifestazione di massa pacifica" di oggi sul confine di Gaza. In un comunicato è stato chiesto alla Ue, all'Onu e alla Lega Araba "di fermare "questa brutale uccisione e volontaria occupazione dell'esercito a fronte di innocenti e indifesi che sono andati in una marcia pacifica per ...

Abu Mazen ormai ridotto agli insulti : M ahmoud Abbas, al secolo Abu Mazen, il presidente dei palestinesi dal 2005, anno in cui si è insediato al potere senza mai più tenere elezioni, ha accumulato in tanti anni solo astii e inimicizie, e ...

M.O. - Abu Mazen : ambasciatore Usa in Israele è 'figlio di un cane' : L'accusa è arrivata durante un discorso a Ramallah per denunciare la politica dell'amministrazione Trump di fronte al conflitto tra israeliani e palestinesi. , fonte …

Gaza - bomba e spari al passaggio del premier palestinese Hamdallah. Abu Mazen accusa Hamas : Codardi : A causa della deflagrazione sette persone sono rimaste ferite, secondo fonti di sicurezza. Hamdallah è illeso. L'esplosione è avvenuta poco dopo che il convoglio di auto era entrato nel territorio in mano ad Hamas, in una rara visita delle autorità palestinesi nella zona

Palestina in cerca di un successore per Abu Mazen. In pole Nasser al-Qudwa - nipote di Arafat - di U. De Giovannangeli - : C'è un Arafat nel futuro della Palestina. Un cognome pesante, pari all'eredità politica lasciata. Da tempo all'interno del campo palestinese è all'ordine del giorno la successione alla guida dell'Autorità Nazionale del presidente Mahmoud Abbas , Abu Mazen, . L'anziano leader , ...

La salute di Abu Mazen preoccupa Israele : Negli ultimi mesi si è verificato "un ulteriore peggioramento" nelle condizioni di salute del presidente palestinese Abu Mazen: lo scrive oggi, con grande evidenza, il quotidiano Haaretz secondo cui i vertici politici e militari di Israele sono stati aggiornati. Israele - precisa il giornale - teme che "un ulteriore peggioramento delle sue condizioni" inneschi una lotta per la successione la quale potrebbe destabilizzare la ...

Abu Mazen in ospedale a Baltimora : ANSAmed, - TEL AVIV, 22 FEB - Il presidente Abu Mazen è "in buona salute e si è sottoposto ad una visita di routine". Lo dice il ministro palestinese Hussein al-Shaikh commentando la notizia diffusa ...

Gerusalemme - Abu Mazen a Nazioni Unite “Riconoscere la Palestina come membro” Poi lascia aula senza sentire Usa e Israele : Il riconoscimento dello Stato di Palestina e la creazione di un meccanismo multilaterale di mediazione sulla questione israelo-palesinese, con conseguente ufficializzazione del disconoscimento degli Usa nel ruolo di mediatori. Sono le richieste avanzate da Abu Mazen alle Nazioni Unite. Durante il Consiglio di Sicurezza sul Medio Oriente, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese ha chiesto una conferenza internazionale nel 2018 come ...