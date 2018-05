A Torino il primo corso universitario di Storia dell’omosessualità

vanityfair

: #Appendino registra all'anagrafe il figlio di due mamme nato nel nostro Paese: è il primo riconoscimento alla nasci… - Agenzia_Ansa : #Appendino registra all'anagrafe il figlio di due mamme nato nel nostro Paese: è il primo riconoscimento alla nasci… - ilfoglio_it : Cosa non va nella registrazione del primo figlio di due mamme a Torino, dove il sindaco Appendino è andata decisame… - RaiNews : Il Comune di Torino ha registrato oggi, nell'anagrafe cittadina, il figlio di due madri nato nel nostro Paese. Si t… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Chi segue la lezione dinon è lì per caso, non ha scelto untanto per completare il piano carriera. L’impressione è che quegli studenti (e soprattutto studentesse), riuniti nell’aula 38 dell’Università di, non vogliano perdersi nemmeno un passaggio, nemmeno una spiegazione. L’ateneo piemontese è il, in Italia, a proporre questo, che fa parte dell’offerta formativa del Dams, ma che può essere inserito nel piano di studi di ogni studente dell’Università di. Anche da chi studia Biologia o Fisica, per esempio. Gli iscritti sono 300, di cui un centinaio frequenta le lezioni. La professoressa Maya De Leo, per spiegare come l’omosessualità, quel fatto «innato, esclusivo, irrinunciabile», sia stata considerata, vissuta e interpretata nella, parla dei libri e dei saggi che, nei secoli, hanno provato a inquadrare questa «variante ...