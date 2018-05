A Porto Rico ci sono stati scontri tra la polizia e i manifestanti contrari all’austerità

Giochi di Trattori gratis da scaricare per PC : trattori agricoli - con rimorchio - da asPorto e cingolati : Per gli appassionati di Giochi gratis nelle fattorie online ve ne sono numerosi che hanno come oggetto i trattori. Vi indicheremo quindi quali sono quelli più belli e gratuiti da scaricare sul vostro PC con trattori agricoli da asporto, cingolati e con rimorchio. Giochi di trattori gratis da scaricare su PC Giocare online oppure scaricando un gioco sul proprio PC è una consuetudine ampiamente diffusa tra gli uomini e le donne di tutte le età. Il ...

Riconversione dei siti industriali a Brindisi - Liberi e Uguali : A Porto Tolle si e a Brindisi no? : Una chiusura programmata con una Riconversione dei due siti verso una economia circolare e verso la sostenibilità ambientale può essere una occasione irripetibile per il territorio. Non c'è da fare ...

Porto Rico continua a pagare le conseguenze dell’uragano Maria : nuovo blackout : Porto Rico continua a pagare le conseguenze dell’uragano Maria che il 20 settembre 2017 ha distrutto la rete elettrica e il cui ripristino prosegue a rilento: l’isola è stata colpita ieri da un blackout che ha coinvolto la zona meridionale, dove 1 milione e 500 mila tra cittadini ed esercenti sono rimasti senza corrente elettrica, riporta il “New York Times“, citando una nota della compagnia elettrica locale ...

C’è stato un blackout in tutto Porto Rico : Tutta l’isola di Porto Rico è rimasta senza corrente elettrica martedì sera dopo che una ruspa ha danneggiato per errore un cavo dell’alta tensione. Prepa, l’azienda che gestisce le infrastrutture elettriche del paese, ha detto mercoledì che solo il 3 The post C’è stato un blackout in tutto Porto Rico appeared first on Il Post.

Aeronautica Militare : trasPorto sanitario per una donna in pericolo di vita : Nella serata di oggi un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino ha svolto un trasporto sanitario urgente da Gioia del Colle a Roma, a favore di una donna di 63 anni, ricoverata presso l’ospedale ”F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari), le cui condizioni particolarmente gravi hanno reso necessario il trasferimento. L’equipaggio del velivolo, in prontezza di allarme, è decollato dall’aeroporto di Ciampino ...

RapPorto annuale di Legambiente sull'inquinamento atmosferico nel Veneto. Si salva solo Belluno. Le 10 proposte per risanare l'aria veneta : In soccorso della politica arrivano sempre e solamente gli eventi climatici, che negli ultimi otto anni tra pioggia, venti e temperature, appaiono chiaramente essere i soli e unici protagonisti di ...

AeroPorto - storico traguardo con l'attivo di bilancio : Il consiglio di amministrazione della Sase spa, che gestisce l' Aeroporto umbro del San Francesco, ha approvato l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, con un risultato positivo pari a 211.342 euro. ...

AeroPorto Catullo di Verona tra ricorsi al Tar e turbolenze societarie : Si preannuncia un' assemblea molto animata alla società aeroportuale Catullo di Verona , che riunirà i soci mercoledì 18 aprile. Tra questi la Save , che è diventato il maggiore azionista e nei cui ...

“Ricordi quando…”. Barbara D’Urso - omaggio toccante all’amica Isabella Biagini scomparsa nel dolore. Le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 hanno commosso tutti - anche per la confessione di quell’aspetto inedito del loro rapPorto : Come sappiamo ormai tutti, Isabella Biagini se ne è andata: l’attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto che Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni aveva lanciato diversi appelli per scoprire dove si trovasse. E proprio la D’Urso, ha voluto ricordare la Biagini con un toccante post su Instagram. “È rarissimo nella vita incontrare donne come te: ...

Loiri Porto San Paolo ricorda Isabelle Vanbelle - vittima di femminicidio - Sardiniapost.it : Proseguono le azioni della Commissione regionale per le pari opportunità volte all'intitolazione di luoghi di ritrovo pubblici a favore delle vittime di violenza in Sardegna. Dopo la recente dedica ...

Il rapPorto tra Russia e USA ai media svedesi ricorda la Prima guerra mondiale - : Quello che sta accadendo ora, ricorda il mondo non nel 1960, ma nel 1910" ha detto. Dal punto di vista dell'autore, siamo tornati ai tempi in cui le azioni dei paesi dipendono dai loro interessi ...

BomPorto. Villa Cavazza - la ricostruzione della Versailles della Bassa : La grande corte risale al Medioevo e faceva parte delle proprietà dell'Abbazia di Nonantola Oggi è della famiglia Zanasi. Danni ingenti e recupero con fondi per 4,2 milioni. Riaprirà nel 2019

“Cambio vita - cosa farò”. Romina Carrisi - la ricordate? La figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso : la sua scelta è stata molto apprezzata in famiglia - ma quei dettagli sul rapPorto con i figli della Lecciso… : Ricordate Romina Carrisi Power?La figlia di AlBano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di ...

Lanciate le cuffie auricolari Jabra Elite 65e con supPorto agli assistenti digitali : Si chiamano Jabra Elite 65e e sono le nuove cuffie auricolari Lanciate dal popolare produttore e dedicate a chi è alla ricerca di una soluzione wireless L'articolo Lanciate le cuffie auricolari Jabra Elite 65e con supporto agli assistenti digitali proviene da TuttoAndroid.