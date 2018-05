Giustizia : anche a Palermo la 'Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) - L'ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l'Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l'IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messin

A Palermo la 'Notte bianca della legalità' : Sottrarre all'oblio le storie di uomini e donne uccisi perchè facevano il loro dovere: è il senso della mostra 'Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall'indifferenza' di Lavinia Caminiti e che ...

A Palermo la ‘Notte bianca della legalità’ : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) – Sottrarre all’oblio le storie di uomini e donne uccisi perchè facevano il loro dovere: è il senso della mostra ‘Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall’indifferenza” di Lavinia Caminiti e che sarà esposta in 40 pannelli all’interno del Palazzo di giustizia di Palermo in occasione della ‘Notte bianca della legalità”. La manifestazione, promossa e realizzata ...

Giustizia : anche a Palermo la ‘Notte bianca della legalità (2) : (AdnKronos) – L’ingresso sarà riservato soltanto agli studenti degli istituti pilota individuati tramite l’Ufficio scolastico regionale e coinvolti nei laboratori didattici: il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, l’IIss Alessandro Volta di Caltanissetta, il liceo scientifico Archimede di Messina, l’educandato Maria Adelaide di Palermo, il liceo classico Garibaldi e il liceo linguistico Ninni Cassarà di Palermo, ...

Palermo : Notte bianca della legalità - 30 esperti a confronto con 300 studenti (2) : (AdnKronos) - Tra le iniziative in programma per la 'Notte bianca della legalità' anche la visita al museo 'Falcone-Borsellino', curato dall'Anm Palermo con la collaborazione di Giovanni Paparcuri, il cosiddetto 'bunkerino' al piano ammezzato dove furono trasferiti gli uffici dei due giudici (poi uc

Palermo : Notte bianca della legalità - 30 esperti a confronto con 300 studenti : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - Il palazzo di giustizia di Palermo apre le porte a più di trenta esperti per 300 ragazzi, e dieci laboratori, per confrontarsi su etica e diritti con simulazioni e testimonianze. Sabato 5 maggio, dalle 15 in poi, 300 studenti 'Portatori sani di legalità' animeranno il

Sicilia : A19 Palermo-Catania chiusa domani notte in entrambe le direzioni : Palermo,11 apr. (AdnKronos) - L’autostrada A19 Palermo-Catania rimarrà chiusa, in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Trabia e quello di Termini Imerese, dalle 23 di giovedì 12 aprile alle 4 di venerdì 13 aprile. Il provvedimento, rende noto l'Anas, è necessario per consentire al gestore elett

Maltempo Sicilia : forte vento - 50 interventi nella notte a Palermo e provincia : Forti raffiche di vento hanno sferzato Palermo e provincia nella notte: una cinquantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per alberi caduti in strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati. interventi per alberi su strada anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, sulla statale Palermo Sciacca e Palermo Agrigento, a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, ...

A Palermo - notte al Teatro dei Pupi Siciliani della famiglia Argento : ... maestri pupari dal 1893, si potrà assistere ai tradizionali spettacoli dei Paladini di Francia interpretati dai Pupi artigianali costruiti dalla storica famiglia. A introdurre lo spettacolo, ci sarà ...

Palermo : ritrovato nella notte l’escursionista disperso sulle Madonie : Una squadra del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha rintracciato e raggiunto nella notte il 62enne palermitano, che nel tardo pomeriggio di ieri si era perso sulle Madonie, nella zona di Pizzo Antenna (sopra Piano Battaglia), a circa 1900 metri di altitudine. L’uomo rischiava l’ipotermia perché aveva gli abiti bagnati e non aveva con sé ricambi e cibo. I tecnici del Cnsas hanno così provveduto a fornirgli biancheria ...

Elezioni 2018 - a Palermo ristampate nella notte 200mila schede finite in altri seggi. A Roma presidente svuota l'urna - schede sbagliate E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

