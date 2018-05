A cena con il tuo gatto? Ecco le ricette 2 in 1 | per te e lui

vanityfair

: PARLA IMANE FADIL 'Nei dopo-cena di Arcore ho visto il male' [Leggi: - fattoquotidiano : PARLA IMANE FADIL 'Nei dopo-cena di Arcore ho visto il male' [Leggi: - EmanuelaPetroni : Vi aspettiamo alla divertente 'CENA con DELITTO Sexy' regia di Emanuela Petroni - presso il più esclusivo locale di… - LopaLoca : Se cocina con rock, se cena con jazz... -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il vostroè il vostro coinquilino preferito, stravedete per lui e pur di farlo sentire coccolato fareste qualsiasi cosa? Bene, abbiamo il libro che fa per voi: si intitolaper il mio…e per me! (edito da L’Ippocampo) e raccoglie delle golosein doppia versione, per umani e per felini. LEGGI ANCHE16 curiosità sui gatti che (forse) non conoscevi Troppi cibi confezionati non fanno bene L’idea non è affatto male: in fondo, proprio come capita per noi, anche per i gatti avere la possibilità di nutrirsi di alimenti freschi è quanto di più indicato per farli star bene, prevenire le malattie e, soprattutto, aumentarne l’aspettativa di vita. Peccato che d’abitudine il 90% dei gatti domestici consumi per lo più scatolette preconfezionate. LEGGI ANCHE10 motivi per cui ilè l'animale più potente del mondohealthy approvate dal ...