5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni Dalla dieta sana all' attività fisica

Come proteggere la pelle da sole e inquinamento : 5 buone abitudini da seguire : Ecco perché l'esercizio fisico fa apparire più belle e giovani le persone che lo praticano con costanza! Un piccolo trucco: scegliete uno sport che amate e non forzatevi in attività che vi pesano ...

"Bastano 21 giorni per rinascere". Iniziate con queste buone abitudini : Bastano ventuno giorni per renderci più giovani, più in salute, più longevi. Il trucco non si nasconde nell'ultima dieta del momento, ma in un percorso che mira a far raggiungere, entro breve tempo, il benessere fisico e mentale. Lo hanno studiato Franco Berrino, medico ed esperto di alimentazione, Daniel Lumera, riferimento internazionale nella pratica della meditazione, e David Mariani, allenatore specializzato nella ...