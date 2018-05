3T Frascati Sporting Village pallanuoto | U15 | Zoncu | secondi possibile

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto - A2/f) : Birri - quasi salvezza : Roma – La serie A2 femminile del 3T Frascati Sporting Village è molto vicina alla salvezza. Grazie all’ultimo successo interno contro il Volturno per 7-5, le ragazze di coach Mauro Birri hanno fatto un ulteriore passo in avanti per la permanenza in categoria. “Quella di domenica era una partita importante per noi. Una sorta di “scontro diretto” anche se avevamo già una buona distanza dalle avversarie – spiega Birri –. Era ...