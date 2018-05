Zuckerberg : "Più controlli e privacy" : ... il 'Clear History', che rende possibile cancellare la tua storia di navigazione All'inaugurazione della conferenza degli sviluppatori, Zuckerberg ha spiegato:"Fb è nato per migliorare il mondo ma c'...

Zuckerberg : "Più controlli e privacy" : 21.37 Il fondatore di Facebook, Zuckerberg, annuncia un importante passo avanti sulla strada della privacy: "Stiamo sviluppando un nuovo strumento", il 'Clear History', che rende possibile cancellare la tua storia di navigazione All'inaugurazione della conferenza degli sviluppatori, Zuckerberg ha spiegato:"Fb è nato per migliorare il mondo ma c'é chi l'ha usato nel modo peggiore. Da qui la responsabilità di andare avanti, investendo nella ...

Sorrell dopo Zuckerberg - nessun trono è più al sicuro : Sir Martin Sorrell sta alla pubblicità degli ultimi trent'anni come Sir Walter Scott sta al romanzo storico dell'Ottocento: entrambi innovatori e creatori seriali, con i loro messaggi hanno condizionato le vite di milioni di persone, ovunque nel mondo.I titoli nobiliari non c'entrano. Il cavaliere londinese, nato nel 1945, figlio di un negoziante ebreo di elettronica, ha creato dal nulla Wpp, la più potente conglomerata globale di ...

Per 10 ore davanti al Congresso Usa - ma ora Zuckerberg è più ricco di 3 miliardi : Alla fine vince sempre Mark Zuckerberg. Dopo 10 ore trascorse davanti alle commissioni del Congresso Usa, il fondatore di Facebook è più ricco di circa 3 miliardi di dollari. Lo rileva la Cnn, analizzando l'andamento del titolo, che resta comunque il peggiore dell'anno per ora con un -7%.Lo stock di Facebook ha guadagnato circa il 4,5% dall'inizio del trading martedì mattina. Così Zuckerberg, che possiede più ...

La domanda più curiosa a cui ha dovuto rispondere Zuckerberg : ... ma adesso i politici sono chiamati a regolamentare un settore come quello di Internet che di fatto è la nuova economia. E questo spiegherebbe forse anche i timori di Zuckerberg che ieri ha detto: ...

La seconda audizione di Zuckerberg al Congresso è stata molto più difficile della prima : Ammette che arrivati a questo punto: 'è inevitabile dare delle regole' all'economia di internet, rispondendo al deputato che gli chiedeva se non fosse un far west per le aziende. Le regole servono '...

Gli appunti segreti di Zuckerberg Apple e regolamento europeo le carte più spinose : COME SPESSO accade alla politica - per esempio nelle aule parlamentari o negli incontri fra leader - stavolta i fotografi sono stati in grado di pizzicare i promemoria preparati per l'audizione di Mark Zuckerberg di fronte ...

Facebook e privacy - le 5 frasi più importanti di Zuckerberg al Congresso : Un mese dopo lo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica, Facebook non è rimasta a guardare: ha promesso di avvisare con una notifica tutti gli 87 milioni di utenti coinvolti e ha lanciato un tool accessibile a tutti che consente a chiunque di capire se i propri dati sono stati al centro della manovra di Cambridge Analytica: basta scrivere “Cambridge” nella barra di ricerca del Centro assistenza di Facebook, per accedere alla pagina ...

Facebook - Zuckerberg al Congresso Usa/ Il CEO all'audizione al Senato : "Più regole per tutelare utenza" : Facebook, Zuckerberg al Congresso Usa: il CEO del noto social network all'audizione al Senato ha risposto sullo scandalo dati Cambridge Analytica, ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:14:00 GMT)

Facebook alla sbarra - le scuse di Zuckerberg al Congresso : più regole per tutelare utenti : È durata cinque ore l'audizione dell’amministratore delegato di Facebook davanti al Senato americano. Un vero e proprio interrogatorio, visto che il testimone era uno solo, che ha mostrato il cambio del clima nei confronti dei colossi di Internet e padroni della frontiera digitale. Zuckerberg è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, dubbi e critiche sull'incapacità di prevenire e combattere violazione della privacy e fake news ...

Facebook alla sbarra - le scuse di Zuckerberg al Congresso : più regole per proteggere gli utenti : È durata cinque ore l'audizione dell’amministratore delegato di Facebook davanti al Senato americano. Un vero e proprio interrogatorio, visto che il testimone era uno solo, che ha mostrato il cambio del clima nei confronti dei colossi di Internet e padroni della frontiera digitale. Zuckerberg è stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, dubbi e critiche sull'incapacità di prevenire e combattere violazione della privacy e fake news ...

Zuckerberg al Senato - fare domande è più facile che fare leggi : “Può darmi una definizione di hate speech?” Qual è il limite tra essere neutrali e permettere contenuti non appropriati? Durante l’audizione al Senato, accanto alle domande più tecniche su Cambridge Analytica e Russiagate, i Senatori pongono Mark Zuckerberg di fronte a questioni estremamente filosofiche. Il ceo risponde come può, secondo uno schema provato e riprovato con il suo team legale. Può sicuramente essere interessante avere ...

I due giorni più lunghi - in diretta streaming - di Mark Zuckerberg : Sotto il peso dello scandalo Cambridge Analytica, alla fine Mark Zuckerberg ha dovuto accettare di testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti in due audizioni fissate per martedì e mercoledì ...

Zuckerberg sempre più isolato. A rischio l'autonomia dell'azienda : Il fondatore verrà ascoltato dal Congresso americano Meno di una settimana per salvarsi. Deve essere questa la mentalità con cui Mark Zuckerberg si sta preparando alle audizioni di martedì e mercoledì ...