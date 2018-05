Zuckerberg annuncia uno strumento per cancellare i cookie da Facebook

wired

(Di martedì 1 maggio 2018) San José – Unoperda. Markloun’ora prima di salire sul palco dell’F8, l’annuale conferenza per sviluppatori di. Mentre la gente è in coda per entrare nel centro conferenze e i giornalisti della stampa estera fanno colazione e discutono dei probabili annunci, rimbalza la notizia: il ceo ha fatto un post. “Nel tuo browser hai un modo semplice pere la cronologia. Stiamo costruendo una versione di questo anche per”, scrive il ceo. “Sarà unosemplice per ripulire la tua cronologia su: cosa hai cliccato, i siti che hai visitato ecc”, scrive. Losi chiamerà Clean History e ci vorranno alcuni mesi per implementarlo. È un’ulteriore risposta allo scandalo Cambridge Analytica, che ha creato una frattura nel rapporto di fiducia frae gli ...