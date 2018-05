WTA PRAGA - Giorgi bene | Paolini show

Tennis - WTA PRAGA 2018 : impresa di Jasmine Paolini. L’azzurra batte in due set Daria Kasatkina : Fantastica impresa di Jasmine Paolini nel primo turno del torneo WTA di Praga. La 22enne di Castelnuovo Garfagnana ha sconfitto in due set per 7-6 6-3 la russa Daria Kasatkina, numero 15 del mondo, dopo due ore di gioco. Si tratta della seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore per la Tennista azzurra, che ora occupa la posizione numero 144 del ranking mondiale. Non era iniziata bene la partita per Paolini, che ha subito perso la ...