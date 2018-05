Windows 10 | tutti i modi di accedere alle impostazioni

Sea of Thieves : la beta è ora accessibile da tutti su Xbox One e Windows 10 : Se ancora non siete riusciti a partecipare alla beta di Sea of Thieves, la nota esclusiva Microsoft basata su un mondo di pirati con battaglie e avventure online, ora potrete farlo tranquillamente. Dal 9 all’11 marzo è possibile, infatti, giocare alla beta finale pubblica che è aperta per tutti i videogiocatori Xbox One e Windows 10. Poiché questa occasione viene sfruttata da Rare per testare la stabilità e la capacità dei propri server, ...