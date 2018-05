Windows 10 | ecco un April Update rivoluzionario con funzioni ' cambia abitudini'

Windows 10 - ecco un update rivoluzionario : le funzioni che cambiano le abitudini Video : #Windows 10 a maggio 2018 cambiera', in parte, pelle. Lo storico sistema operativo partorito da #Microsoft dimostra di non voler invecchiare e si tuffa nel futuro. La cosa curiosa è che l'update si chiamera' April 2018, ma solo dal giorno 30 sara' disponibile per il download. La distribuzione automatica avverra' soltanto a partire da maggio. Gia' adesso però si viene a conoscenza del fatto che si trattera' di un aggiornamento epocale. Non perché ...

Microsoft aggiorna Windows 10. Ecco cosa cambia : Dal 30 aprile Microsoft aggiornerà il suo sistemo Windows 10 ?con novità che puntano a una migliore gestione del tempo con applicazioni come Timeline, Focus Assist, Dictation e nuove funzioni per Microsoft Edge. Ecco cosa cambierà: Timeline Con l’introduzione di Timeline gli utenti si potrà tornare indietro nel tempo per recuperare i file introvabili, indipendentemente da quando si stava ...

Windows 10 : arriva un nuovo aggiornamento - ecco le novità Video : Microsoft ha deciso di rendere ufficiale la data del lancio del prossimo aggiornamento di #Windows 10. Il nome della versione è April 2018 Update e iniziera' i rollout il 30 aprile, dunque a cavallo con l'inizio del mese di maggio. Non sono state rilasciate informazioni o comunicati stampa per quanto riguarda l'orario preciso a partire dal quale sara' disponibile l'aggiornamento, ma è molto probabile che in Italia dovremo aspettare il ...

Windows 10 : ecco come potrebbe chiamarsi Redstone 4 : Abbiamo già visto in precedenza come, molto probabilmente, Spring Creators Update non sarà il nome ufficiale di Redstone 4, la prossima versione di Windows 10 conosciuta anche con la numerazione 1803. Nelle ultime ore sta circolando in rete un’indiscrezione che rivelerebbe il nome definitivo del grande aggiornamento: Windows 10 April Update. Il tutto è nato da modifica lato server effettuata su Microsoft Edge, il quale mostra adesso su un ...

OneNote : ecco tutte le novità in arrivo a breve nella UWP di Windows 10 : Nel precedente articolo abbiamo visto il recente comunicato di Microsoft che riportava la cessazione del supporto per il programma win32 in favore dell’app universale, adesso è arrivato il momento di vedere le novità in arrivo per quest’ultima. Mike Tholfsen, il Product Manager di Microsoft Edu, ha presentato tramite un post sul blog ufficiale tutte le novità in arrivo a breve, in occasione del rilascio di Office 2019, per la UWP di ...

Quasi pronto l’emulatore Nintendo Switch per Windows : Ecco RyujiNX : pronto il primo emulatore di giochi Nintendo Switch per Windows: Si chiama RyujiNX e sebbene ancora non funzioni perfettamente i lavori sono a buon punto RyujiNX è l’emulatore per giochi Nintendo Switch su Windows Il mondo degli emulatori è vivo e vegeto e lo dimostra il progetto RyujiNX che è il primo emulatore per Nintendo […]

Telegram Messenger si aggiorna per Windows 10 Mobile - ecco le novità : L’applicazione Telegram Messenger per Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile si è aggiornata questa mattina alla versione 3.0 introducendo alcune novità. Changelog Ricerca degli sticker nella barra di ricerca Nuova voce Connessi con Telegram nella privacy per vedere gli accessi web Visualizzazione del testo formattato nelle didascalie Suggerimenti per le menzioni con @ nelle didascalie Migliorato supporto VPN Miglioramenti nel download e ...

Windows Phone 8.1 : impossibile scaricare le app dal Microsoft Store? Ecco una soluzione! [AGG.1 Risolto] : [Aggiornamento1 07/03/2018] Con un nuovo update lato server, Microsoft ha risolto completamente il problema. Articolo originale, Stando a quanto riportato dai colleghi di Neowin e da numerose segnalazioni su Reddit e sui forum Microsoft, su Windows Phone 8.1 non è più possibile scaricare le app dallo Store. Nonostante il lancio di Windows 10 mobile avvenuto nel 2015, sono ancora molti, relativamente parlando, gli utenti che ...

Windows 10 on ARM in esecuzione su un Lumia Hapanero - ecco a voi un video inedito : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a degli sviluppatori che ci hanno mostrato Windows RT, Windows PE e Windows 10 on ARM sui dispositivi Lumia, i quali ufficialmente non potrebbero in alcun modo essere dotati di tali sistemi operativi in quanto destinati ad un’altra categoria di device. Concentrandoci nello specifico su Windows 10 on ARM, che è anche il più interessante da tutti i punti di vista, fino ad ora i developer e alcuni ...

