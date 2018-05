Windows 10 April Update | download ISO ufficiali in italiano

Windows 10 - ecco un April Update rivoluzionario con funzioni 'cambia abitudini' : #Windows 10 non cambiera' volto ma subira' un cambiamento importante. O meglio lo ha gia' subito. E' infatti gia' disponibile l'aggiornamento April Update che era atteso per il 30 Aprile ma che sara' distribuito in maniera automatica a partire da maggio inoltrato. E, a quanto pare, si trattera' di un sensibile passo in avanti per il sistema operativo di casa Microsoft. Non sara' un aggiornamento di sistema, di quelli finalizzati a correggere ...

Windows 10 April Update è ora disponibile al download pubblicamente : Così come preannunciato dalla stessa Microsoft in un post sul Windows Blog, il rilascio al pubblico di Windows 10 April Update (conosciuto anche con la numerazione 1803) è iniziato oggi, 30 Aprile 2018. Il rollout avviene a scaglioni, quindi, non tutti riceveranno subito la nuova versione tramite Windows Update. Proprio come fatto con i major Update precedenti, infatti, Microsoft ha deciso anche in questo caso di iniziare a distribuire ...

Windows 10 April Update : rilasciato il primo aggiornamento cumulativo [Insider] : [aggiornamento2 27/04/2018] Microsoft ha rilasciato per tutti gli Insider iscritti nei canali Fast, Slow e Release Review una nuova build numerata 17134.5. Si tratta del primo aggiornamento cumulativo per Windows 10 April Update e non introduce novità se non qualche correzione di bug. [aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore ...

Windows 10 - aggiornamento il 30 aprile 2018 : cosa c’è di nuovo : Windows 10 riceverà un aggiornamento il 30 aprile, noto in precedenza come Redstone 4 ora è stato ufficializzato come Windows 10 April 2018 Update. È il quinto aggiornamento delle funzioni dal rilascio pubblico a metà 2015. E, come per ogni aggiornamento precedente, la scelta ora è decidere quando si desidera installare essenzialmente un aggiornamento completo a Windows 10. Windows 10 april 2018 Update: aggiornamenti meno bruschi Una delle ...

Windows 10 : April Update verrà distribuito l’8 maggio? : April Update (nome in codice Redstone 4) non è stato distribuito nemmeno ieri sera per Windows 10 e sono ancora in molti a chiedersi quale sarà la sua data di rilascio al pubblico dopo mesi e mesi di test nel programma Insider. La risposta potrebbe arrivare da un’indiscrezione cinese dove un rivenditore (non si sa quale di preciso) comunica che il rollout inizierà a partire dal 9 maggio 2018. Pensare che un aggiornamento targato con il ...