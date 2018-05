Windows 10 April Update | come posticipare l’aggiornamento

Windows 10 April Update : download ISO ufficiali in italiano : Microsoft ha appena avviato il rollout di Windows 10 April Update, il quinto grande aggiornamento dell’OS targato Redmond che introduce una marea di funzionalità. In questo breve articolo vi forniremo le ISO ufficiali in italiano di questa nuova versione di Windows 10. Queste riportano alla build RTM 17134.1 che è la stessa che viene distribuita tramite Windows Update e, successivamente, dovrete effettuare un ulteriore aggiornamento ...

Windows 10 - ecco un April Update rivoluzionario con funzioni 'cambia abitudini' : #Windows 10 non cambiera' volto ma subira' un cambiamento importante. O meglio lo ha gia' subito. E' infatti gia' disponibile l'aggiornamento April Update che era atteso per il 30 Aprile ma che sara' distribuito in maniera automatica a partire da maggio inoltrato. E, a quanto pare, si trattera' di un sensibile passo in avanti per il sistema operativo di casa Microsoft. Non sara' un aggiornamento di sistema, di quelli finalizzati a correggere ...

Download Windows 10 April 2018 Update E Guida Installazione : Download e Installazione di Windows 10 April 2018 Update. Download .ISO di Windows 10 April 2018 Update. Come forzare l’aggiornamento a Windows 10 April 2018 Update. Come aggiornare subito a Windows 10 April 2018 Update Windows 10 di April 2018 Update Download ISO Gratis Il rilascio di Windows 10 di April 2018 Update è iniziato ufficialmente. In questo articolo vedremo […]

Windows 10 April Update è ora disponibile al download pubblicamente : Così come preannunciato dalla stessa Microsoft in un post sul Windows Blog, il rilascio al pubblico di Windows 10 April Update (conosciuto anche con la numerazione 1803) è iniziato oggi, 30 Aprile 2018. Il rollout avviene a scaglioni, quindi, non tutti riceveranno subito la nuova versione tramite Windows Update. Proprio come fatto con i major Update precedenti, infatti, Microsoft ha deciso anche in questo caso di iniziare a distribuire ...

Microsoft : Windows 10 si aggiorna con April 2018 Video : Microsoft ha annunciato ufficialmente che presto verra' rilasciato il nuovo aggiornamento di #Windows 10, che riuscira' non solo a migliorare le prestazioni del sistema operativo, ma aggiungera' anche molteplici funzioni in grado di agevolare parecchio tutti gli utenti. Si chiama Windows 10 #April 2018 Update, e il download sara' disponibile da Lunedì 30 Aprile: per la distribuzione si dovra' aspettare invece l'8 Maggio. Scopriamo insieme quali ...

Windows 10 April Update : rilasciato il primo aggiornamento cumulativo [Insider] : [aggiornamento2 27/04/2018] Microsoft ha rilasciato per tutti gli Insider iscritti nei canali Fast, Slow e Release Review una nuova build numerata 17134.5. Si tratta del primo aggiornamento cumulativo per Windows 10 April Update e non introduce novità se non qualche correzione di bug. [aggiornamento1 20/04/2018] La build 17134 è disponibile al downl0ad anche nei canali Slow e Release Preview. Articolo originale, E’ da pochissime ore ...

Windows 10 - aggiornamento il 30 aprile 2018 : cosa c’è di nuovo : Windows 10 riceverà un aggiornamento il 30 aprile, noto in precedenza come Redstone 4 ora è stato ufficializzato come Windows 10 April 2018 Update. È il quinto aggiornamento delle funzioni dal rilascio pubblico a metà 2015. E, come per ogni aggiornamento precedente, la scelta ora è decidere quando si desidera installare essenzialmente un aggiornamento completo a Windows 10. Windows 10 april 2018 Update: aggiornamenti meno bruschi Una delle ...

Windows 10 April Update annunciato ufficialmente : arriverà il 30 aprile : Finalmente ci siamo, il nuovo grande aggiornamento di Windows 10 numerato 1803 e conosciuto come “Windows 10 April Update” è stato annunciato ufficialmente per tutti i PC e tablet con a bordo l’ultimo OS di casa Microsoft. L’annuncio arriva direttamente, come del resto era già stato previsto, tramite un post pubblicato sul Windows Blog e non tramite una conferenza apposita come successo con le precedenti versioni, questo ...

Windows 10 : April Update verrà distribuito l’8 maggio? : April Update (nome in codice Redstone 4) non è stato distribuito nemmeno ieri sera per Windows 10 e sono ancora in molti a chiedersi quale sarà la sua data di rilascio al pubblico dopo mesi e mesi di test nel programma Insider. La risposta potrebbe arrivare da un’indiscrezione cinese dove un rivenditore (non si sa quale di preciso) comunica che il rollout inizierà a partire dal 9 maggio 2018. Pensare che un aggiornamento targato con il ...