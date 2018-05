Whiteout | Messner spiega cos’è La tormenta di neve e gelo che ha ucciso gli alpinisti in

Tragedia sulle Alpi Svizzere - Messner spiega : “Colpa del Whiteout - non degli escursionisti” : "Quanto ti trovi nel whiteout, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c'è colpa, perché non si vede più niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo è accaduta una Tragedia. In quelle condizioni se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo", spiega il celebre Alpinista Reinhold Messner riguardo il tragico incidente sulle Alpi ...

