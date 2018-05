WhatsApp | Jan Koum lascia la casa madre Facebook

news.fidelityhouse.eu

: Jan Koum, cofondatore di WhatsApp, lascia Zuckerberg e Facebook - LaStampa : Jan Koum, cofondatore di WhatsApp, lascia Zuckerberg e Facebook - Asgard_Hydra : WhatsApp, il cofondatore Jan Koum lascia Facebook - FLOxC1 : Il cofondatore di WhatsApp lascia Facebook (dalla vendita aveva incassato 9,5 miliardi) Jan Koum ha detto di volers… -

(Di martedì 1 maggio 2018) ... dopo aver affermato che sentirà la mancanza di Jan, ha risposto al post dell'ex collaboratore in questo modo: ' Sono grato per tutto ciò che hai fatto per aiutare a connettere il mondo, e per tutto ...