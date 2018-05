WhatsApp Beta introduce i Gruppi Ristretti concedendo più potere agli amministratori

WhatsApp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna alle nuove normative europee : WhatsApp Beta ha ricevuto questa mattina un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti Windows Phone e Windows 10 Mobile introducendo due novità in occasione delle nuove normative europee riguardanti il trattamento dei dati personali. Changelog (v.2.18.72) Quando avviate per la prima volta l’applicazione per inserire il numero telefonico, vi viene mostrato un avviso attraverso il quale WhatsApp informa che tutti gli utenti con un’età ...

WhatsApp Beta permette di scaricare il report sulla privacy : È disponibile su WhatsApp beta la nuova funzione che consente di scaricare il report con le informazioni in possesso dell'applicazione.

WhatsApp Beta permette di ascoltare i messaggi vocali prima dell'invio : La nuova Beta di WhatsApp per Android, arrivata alla versione 2.18.123, permette di ascoltare i messaggi vocali prima di inviarli al destinatario, anche se serve un piccolo trucchetto.

Cosa bolle in pentola per WhatsApp? Tutte le novità della beta 2.18.120 : Tante novità nascoste per la versione beta 2.18.120 di WhatsApp, che continua a lavorare agli adesivi, permette di cambiare la lingua in alcuni Paesi e permette di declassare gli amministratori.

Notifiche ad alta priorità su WhatsApp : la novità dell’ultima beta 2.18.117 : Il più recente aggiornamento WhatsApp per Android alla beta 2.18.117, secondo quanto riportato da 'WWAbetaInfo', sembra aver introdotto il sistema di Notifiche ad alta priorità, in modo da renderle da subito visibili nella parte superiore dello schermo in una sorta di anteprima che resterà lì bloccata fino a che non ne prenderete diretta visione, esplodendo la relativa finestra. La feature può essere abilitata, da chi deciderà di installare la ...

Opzione richiedi denaro su WhatsApp : colta nella beta 2.18.113 in India : Si evolve ancora WhatsApp per Android, sempre a partire dall'ultima beta 2.18.113, di cui vi abbiamo parlato anche nella giornata di ieri in riferimento all'introduzione di una nuova funzionalità che permette di ripristinare i media cancellati vecchi di due mesi, a patto che l'elemento in questione sia stato cancellato seguendo il percorso 'SDcard/WhatsApp', ma non il messaggio che lo veicolava all'interno della chat. Il discorso che vi ...

WhatsApp in beta sfrutta le vCard per riconoscere i numeri sconosciuti e risolve un fastidioso bug : WhatsApp beta introduce una maggior integrazione con le vCard per riconoscere i contatti sconosciuti, risolve un bug fastidioso ma ne introduce uno di nuovo.

WhatsApp : svolta in arrivo con la nuova versione beta Video : #WhatsApp torna a far parlare di se per via di una novita' che è gia' disponibile in versione beta. Per la piattaforma più usata al mondo questo è un periodo pieno di novita' e sorprese per gli utenti. Di mese in mese la societa' rilascia degli aggiornamenti per far si che tutti i consumatori siano pianamente soddisfatti dall'utilizzo dell'applicazione. Nel campo della messaggistica la competizione sta diventando molto elevata per cui è ...

WhatsApp Beta per Android : messaggi vocali semplificati : L’ultima versione Beta di WhatsApp per Android semplifica la registrazione audio dei messaggi vocali, che non obbliga più l’utente a tenere premuto sull’icona del microfono.Facebook sta aggiornando costantemente l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, ovvero WhatsApp, introducendo sempre qualche piccola o grande novità.Questa volta nella versione Beta di WhatsApp destinata al sistema operativo ...

WhatsApp/ La versione beta regala una rivoluzione : finalmente i messaggi vocali con lo stop : WhatsApp, la versione beta regala una piccola rivoluzione: finalmente sarà possibile inviare messaggi vocali con la funzione dello stop senza dover tenere premuto il tasto come ora.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:42:00 GMT)

WhatsApp agevola finalmente i messaggi vocali : svolta del 5 aprile con la beta 2.18.102 : Stiamo vivendo un periodo ricco di novità per i tantissimi utenti in giro per il mondo che sono soliti utilizzare Whatsapp a bordo del proprio smartphone Android. In queste ore, infatti, viene segnalata la disponibilità di una beta attesa da tanto tempo, con cui sarà possibile toccare con mano una delle funzioni più attese di questo 2018. Mi riferisco a quella che vi consentirà di inviare messaggi vocali senza dover necessariamente tener premuto ...

WhatsApp Beta 2.18.102 è un sollievo per i pollici : sì ai vocali senza tener premuto il microfono : Era nell'aria ed è arrivato, quell'aggiornamento di WhatsApp che avrebbe consentito di registrare messaggi vocali senza tener premuto il microfono L'articolo WhatsApp beta 2.18.102 è un sollievo per i pollici: sì ai vocali senza tener premuto il microfono proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp Beta porta novità per la funzione di cambio numero su Android : WhatsApp beta introduce qualche modifica per la funzione di cambio del numero di telefono: ora viene fornita la possibilità di avvisare automaticamente i contatti del cambiamento, scegliendone eventualmente solo alcuni specifici.

Le novità WhatsApp dell’aggiornamento beta 2.18.93 : protagoniste le GIF : Un altro aggiornamento ha colpito in queste ore WhatsApp, attraverso il rilascio della beta 2.18.93 (già disponibile attraverso il consueto canale del Play Store per coloro che risultano iscritti, o intendono farlo appositamente, al relativo programma beta della piattaforma). La maggiore novità, quella immediatamente visibile e che quindi subito salta agli occhi degli utenti, è l'introduzione di una particolare ricerca della GIF, che consente ...