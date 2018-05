Volley | Superlega | Civitanova c' è ancora | batte Perugia e va a Gara 5

Volley : Superlega - Perugia in Gara 4 può cucirsi lo scudetto sul petto : CIVITANOVA MARCHE , MACERATA, - La Finale Play Off della Superlega UnipolSai sta rispettando le aspettative in termini di presenze e spettacolo. Una Cucine Lube Civitanova in versione diesel ha ...

Volley : Superlega - domani all'Eurosole Perugia ha il match point scudetto : CIVITANOVA MARCHE , MACERATA, - domani il campionato 2017/2018 potrebbe andare in archivio iscrivendo sull'albo d'oro un nome nuovo: quello della Sir Safety Perugia . Gli umbri, in vantaggio 2-1 nella ...

Volley : A2 Maschile - Siena-Spoleto al primo round per la Superlega : SIENA- La stagione di A2 Maschile è arrivato all'atto conclusivo. Emma Villas Siena e Monini Spoleto da domani, alle ore 19.00, inizieranno la Serie di cinque partite che porterà, la squadra che saprà ...

Volley : Superlega - la sfida scudetto torna a Perugia per Gara 3 : I marchigiani hanno centrato una rimonta perfetta gelando gli ospiti e ricordando con un cambio di marcia di essere Campioni d'Italia uscenti e vice Campioni del mondo. Al momento il bilancio della ...

Volley : Superlega - Finale scudetto Perugia : e Civitanova si sfidano in Gara 3 : I marchigiani hanno centrato una rimonta perfetta gelando gli ospiti e ricordando con un cambio di marcia di essere Campioni d'Italia uscenti e vice Campioni del mondo. Al momento il bilancio della ...

Volley : Superlega - Play Off Challenge Padova e Perugia si giocano l'Europa : Padova- La Kioene Padova e la Gi Group Monza saranno in campo domenica pomeriggio alle ore 18.00 per conquistare il quinto posto che vale la partecipazione alla prossima Challenge Cup. Grande ...

Volley : Superlega - la Lube vince in rimonta e pareggia i conti con Perugia : IL TABELLINO- CUCINE Lube CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD Perugia 3-2 , 22-25, 24-26, 25-17, 25-23, 15-11, CUCINE Lube CIVITANOVA: Christenson 4, Juantorena 16, Candellaro 1, Sokolov 24, Sander 5, ...

Volley : Superlega - mercoledì sera secondo round tra Civitanova e Perugia : Civitanova MARCHE , MACERATA, -La finale Scudetto vivrà domani sera, ore 19.30 all'Eurosole Forum di Civitanova Marche Gara 2 con diretta su RAI Sport + HD. La Sir Safety Perugia è in vantaggio per 1-0 nella Serie, dopo la vittoria in Gara 1, e la Cucine Lube Civitanova che cercherà il pareggio vincendo davanti al proprio pubblico che ha fatto ...

Volley : Superlega - l'MVP delle Semifinali Play Off è Tsvetan Sokolov : CIVITANOVA MARCHE , MACERATA, - Tsvetan Sokolov, schiacciatore opposto della Cucine Lube Civitanova si è aggiudicato l'UnipolSai MVP delle Semifinali Play Off Scudetto. Il n. 1 biancorosso vince il ...

Volley : Superlega - Stoytchev racconta la sua verità sull'esonero : MODENA- Ha atteso qualche giorno per esternare tutta la sua amarezza e raccontare la sua verità per la conclusione del suo rapporto con l'Azimut Modena. Radostin Stoytchev ha consegnato ai media un ...

Volley : Superlega - Stoytchev : « su di me sono state dette troppe falsità » : MODENA- Ha atteso qualche giorno per esternare tutta la sua amarezza e raccontare la sua verità per la conclusione del suo rapporto con l'Azimut Modena. Radostin Stoytchev ha consegnato ai media un ...

Volley : Superlega - per Perugia e Civitanova domenica parte la sfida Scudetto : ROMA- Con Gara 1, che va in scena domenica pomeriggio , ore 18.00, al PalaEvangelisti, parte la Serie di cinque partite che condurrà allo Scudetto 2017/2018. Al PalaEvangelisti la prima sfida fra Sir ...

Volley : Superlega - Coppe Europee 2017/2018 assegnati i posti delle italiane : ROMA- La conclusione delle Semifinali scudetto ha determinato il ranking italiano per l'assegnazione di posti nelle prossime Coppe Europee. Con la vittoria della Sir Safety Conad Perugia sulla Diatec ...

Volley : Superlega - Perugia doma Trento e vola in Finale : Perugia - È un uragano la Sir Safety Conad Perugia che sfoga la sua furia pallavolistica sulla Diatec Trentino in gara 5 di semiFinale scudetto e vola all'atto conclusivo della Superlega dove si ...