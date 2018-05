Vittime nelle Alpi Svizzere | Reinhold Messner | “Quanto ti trovi nel whiteout non c’è

meteoweb.eu

(Di martedì 1 maggio 2018) “Quanto tinel, una sorta di nebbia di neve e vento gelido fortissimo, non c’e’ colpa, perche’ non si vede piu’ niente. Da quello che ho capito le condizioni erano queste e purtroppo e’ accaduta una tragedia. In quelle condizioni se metti una mano sul viso, la vedi, ma i piedi no. Basta essere a 100 metri da un rifugio ed è impossibile trovarlo“: lo ha spiegato l’altoatesino, riferendosi a quanto accaduto sulle, dove sono morte 9 persone, tra cui 5 italiani. L'articolo: “Quanto tinelnon c’è colpa, non si vede più niente” Meteo Web.