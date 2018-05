Virginio Merola | Renzi è come Berlusconi | ha perso per colpa altrui

huffingtonpost

(Di martedì 1 maggio 2018) "Sono sconcertato. Non s'è mai visto che uno che si è appena dimesso perché ha portato il partito al minimo storico, si metta a dettare la linea in tv, a due giorni dalla riunione di un organismo collegiale. Non vorrei che dopo aver toccato il fondo iniziassimo a scavare". Lo dice - in un'intervista a Repubblica - il sindaco di Bologna,, critico con Matteo: "Ma s'è dimesso o no? Io non me ne vado dal Pd, ma non consento a nessuno di impadronirsene"."s'è dimesso, eppure continua a guidare il partito indirettamente, non perde occasione per dirci che i parlamentari, che lui ha scelto, rispondono a lui. Si comportaun padroncino che fa e disfa. Tutto questo è insostenibile", aggiunge. Quanto alla proposta di un governo per fare le riforme,afferma che si tratta di "idee calate dall'alto, mai discusse né ...