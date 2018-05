Vibo Valentia | incidente sul lavoro nella ricorrenza del Primo Maggio si ribalta

Vibo Valentia - arrestato latitante della cosca Pesce : Un nuovo colpo per una delle famiglie più potenti della Calabria. I carabinieri hanno arrestato in località Ponte Vecchio di Gioia Tauro Vincenzo Di Marte, di 37 anni, indicato come elemento di spicco ...

Vibo Valentia - bomba nell’auto uccide 42enne : in passato litigi con la famiglia dei boss : Matteo Vinci ucciso da una bomba ad alto potenziale piazzata in auto, non aveva alcun legame con le cosce della zona ma in passato aveva litigato con la famiglia dei boss Mancuso.Continua a leggere

Blitz a Vibo Valentia : tentato omicidio e faida tra famiglie - sette arresti : ... ed hanno fatto luce su uno spaccato della attuali dinamiche criminali dell'entroterra Vibonese, piagato oramai da decenni dalla contrapposizione, nota alla cronaca come 'faida dei boschi' e già ...

Autobomba a Vibo Valentia - muore ex candidato comunale. «Denunciò la sorella di un boss» : Gravissimo fatto di sangue in serata a Limbadi, uno dei centri della provincia di Vibo Valentia a più alta densità mafiosa, al centro di numerose inchieste della Procura antimafia...

