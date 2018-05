Via ufficiale ad Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge | aggiornamento partito il 1 maggio

Serie C Sambenedettese - Via Capuano : ufficiale l'esonero : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Lo 0-1 subito in casa dall'Albinoleffe ha fatto traboccare il vaso: Ezio Capuano è stato esonerato dalla Sambenedettese ad una giornata dal termine del campionato. Ecco il ...

Amadeus e Marco Liorni Via da Reazione a Catena : ecco il conduttore ufficiale del game show di Rai1 : La notizia era trapelata già da tempo e che Amadeus avrebbe lasciato la conduzione di Reazione a Catena era ormai quasi certo. Ora arrivano le ultime indiscrezioni sul conduttore che prenderà le redini del programma di Rai Uno. Dopo i rumors che suggerivano l’arrivo di Marco Liorni, un altro nome sta avanzando con forza. Ma chi vedremo sulla rete ammiraglia nel programma preserale dell’estate? ecco tutti i dettagli sul nuovo conduttore e sulla ...

Primo Viaggio ufficiale di Ignazio Cassis fuori dall'Europa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

INTER - Via SABATINI : DIVORZIO UFFICIALE CON SUNING/ L'ad Antonello : "Scelta personale" : INTER, via SABATINI: DIVORZIO UFFICIALE con SUNING. Oriali è l'uomo giusto per squadra e società? Le ultime notizie sulL'addio del direttore tecnico e il possibile successore(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:15:00 GMT)

Sharp Aquos S3 ufficiale : lo smartphone da 6' più compatto al mondo - ovViamente con notch : Un dispositivo che ridefinisce il concetto di "borderless", peccato che non lo vedremo mai in Europa Sharp ci ha abituato negli anni a dispositivi fuori dal comune , arrivando spesso con anni di ...

Ufficiale Via libera di Samsung Pay in Italia : le novità attive dal 22 marzo : Sembra essere finalmente arrivato il momento di poter liberamente utilizzare Samsung Pay anche in Italia, a partire proprio da oggi 22 marzo. Chi di voi ne fosse ancora sprovvisto, potrà scaricare l'omonima app dal Play Store o dal Galaxy Apps. Sono sono le tecnologie a disposizione per effettuare pagamenti mobile: NFC (supportata solo da alcuni POS) e MTS (che, simulando la strisciata tipica, estende la compatibilità a tutti gli altri POS ...

Modello D3 - III fascia Ata - ufficiale : al Via la scelta scuole; ecco le scadenze : Finalmente dopo mesi di attesa si ha una data certa sulla scelta delle 30 scuole tramite compilazione del Modello D3 su istanze online del sito Miur. Tutti coloro che tra il 30 settembre e il 30 ottobre scorsi hanno presentato domanda d'inserimento o aggiornamento per la terza fascia Ata possono procedere con la presentazione del tanto atteso Modello D3. Vediamo i dettagli con scadenze e termini della presentazione. Data Modello D3 terza fascia ...

Genoa-Cagliari rinViata per la morte di Davide Astori : ufficiale - non si gioca : ... dominio partenopeo, Juve a -4 Dove vedere Cagliari-Napoli, diretta tv e live streaming. Serie A, oggi 26 febbraio Cagliari-Napoli probabili formazioni: le ultime novità dalla Sardegna Arena

Serie A : UFFICIALE - rinViate Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : La terribile notizia della morte di Davide Astori che ha scosso il mondo del calcio ha portato la Lega Serie A a rinviare le partite tra Udinese e Fiorentina, prevista per le 15 di oggi, e Genoa-Cagliari, delle 12.30. A breve si attendono aggiornamenti anche sulle ...

Serie B - ufficiale : rinViata Pro Vercelli-Perugia : Serie B, ufficiale: rinviata Pro Vercelli-Perugia – “In seguito alla forte nevicata di questa mattina la partita Pro Vercelli-@ACPerugiaCalcio è rinviata a data da destinarsi. Si attende solo l’ufficialità degli organi competenti#PrvPer #ProVercelli”. Questo il comunicato dal profilo Twitter della Pro Vercelli, non si disputerà quindi la gara di campionato valida per 29^ giornata del campionato di Serie B, adesso da decidere la ...

Ufficiale - rinViata Arezzo-Livorno : il comunicato : Ufficiale il rinvio di Arezzo-Livorno, gara valevole per la 25^ giornata del campionatato di Serie C Girone A. La gara è stata rinviata a data da destinarsi per evitare il rischio sciopero dei calciatori dell’Arezzo dopo il duro sfogo di Moscardelli e compagni per mettere in evidenza la difficile situazione del club. Ecco il comunicato: “Con comunicato Ufficiale pubblicato in data odierna, il Presidente della Lega Pro, Gabriele ...