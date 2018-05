Via Almirante | Gioventù Nazionale | ' La sinistra mistifica la realtà in nome di una

Sindaco dedica Via a Almirante e Berlinguer : l'Anpi non lo invita al 25 aprile : Lui ci vorrebbe provare. Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha un'idea che definire ambiziosa è forse un eufemismo: punta alla "pacificazione nazionale" a oltre 70 anni dalla guerra civile che insanguinò l'Italia dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Insomma: vorrebbe superare le contrapposizioni ideologiche destra-sinistra. In che modo? dedicando una via a Enrico Berlinguer e a Giorgio Almirante. Entrambi, insomma. ...